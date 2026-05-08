國家考試新大樓今動土 規劃為地上13層、地下3層建築

國家考試新大樓今動土。（圖由考選部提供）

因應國家考試數位化與電腦化測驗需求，考選部「國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」今（8）日舉行開工動土典禮。考試院長周弘憲表示，新大樓未來除強化國家考試命題安全與備援韌性，也將擴大電腦化測驗與多元評量環境。

開工典禮由周弘憲主持，考選部長劉孟奇及多位考試委員、地方人士到場觀禮。周弘憲致詞時指出，此案從考試院第11屆開始推動開發計畫，第12屆進一步規劃國家考試園區，第13屆期間由前考試院長黃榮村、時任考選部長的現任考試院副院長許舒翔與秘書長劉建忻積極爭取經費，終於正式啟動；如今第14屆完成動土，歷經多年努力，終於邁入實際興建階段。

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考選部長劉孟奇表示，新建大樓位於台北市文山區木柵路一段、考試院區對面，鄰近國家考場，規劃為地上13層、地下3層鋼筋混凝土建築。除地下停車空間外，其中3個樓層將設置65人闈場，作為強化國家考試命題及製題備援的重要設施。

考選部指出，其餘樓層則規劃為電腦化測驗試場、口試與實地測驗空間，以及身心障礙示範試場等。其中電腦化測驗區將建置五百二十席電腦應試座位，因應近年國家考試逐步推動電腦化測驗需求。

考選部表示，未來包括醫師、牙醫師、護理師、藥師等專技人員考試，均持續增加電腦化測驗比重，新大樓啟用後，可提供更穩定、安全的考試環境，也有助於發展更多元評量方式。考選部也強調，近年持續推動身心障礙者應考權益保障，新大樓將設置身障示範試場，提供更完整的無障礙應試空間與設備，提升國家考試友善性。

國家考試新大樓今動土，考選部長劉孟奇（左）和考試院長周弘憲（右）感謝過往考試院長的付出。（圖由考選部提供）

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