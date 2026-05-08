台電換新LOGO遭藍白攻擊 尹立解構背後「議題轉移」功能

台灣電力公司新LOGO（下）引發兩極討論，高雄市議員參選人尹立認為，具有非常明顯的「議題轉移」功能。（讀者提供）

台電近期更換新LOGO引發兩極看法，遭國民黨立委王鴻薇批評喊窮討補助「卻花上百萬改幾個字」；對此，設計師出身的高雄市議員參選人尹立認為，藍白對台電Logo的攻擊，表面上看起來像是一場美學爭議，實際上帶有「軍購延宕」與「安鼠之亂」的「議題轉移」功能。

台電近期更換新LOGO，部分網友覺得新版較簡潔清晰，但也有網友認為文藝氣息變淡、不如舊版有特色，甚至引起「藍白粉」在網路上的攻擊。

請繼續往下閱讀...

對此，深耕文化與設計領域20年，曾創辦「高雄設計節」、「青春設計節」與「好漢玩字節」的尹立今天說話了，他看到鄭司維、張基義等前輩的發言，其實蠻完整的，只是設計專業看法被淹沒在滿滿的政治口水下。

尹立說，藍白對台電Logo的攻擊，表面上看起來像是一場美學爭議，但若從深層結構角度分析，這其實是一場典型的「符號政治」操作，更是一場轉移焦點的輿論工程。本來多數人看到台電，想到的是「台灣的電力系統」，而不是政黨意識形態，但藍白現在的操作，並不是在討論設計專業，而是刻意把這個原本中性的公共符號，重新編碼，「於是Logo不再只是Logo，而變成一種被政治化的負面象徵」。

尹立認為，藍白現在做的事，正是操弄對政府的不滿、對公共體制的不信任，灌注到一個原本中性的視覺符號之中。這也是為什麼他們不真正討論電網韌性、能源轉型、國際燃料價格、國安風險、電力基礎建設？因為這些太複雜，也無法快速煽動情緒，「相較之下，攻擊Logo最容易，一張圖、幾個迷因、幾句嘲諷，就能快速製造群體情緒」。

尹立強調，更關鍵的是，這場Logo之亂具有非常明顯的「議題轉移」功能，尤其放在「軍購延宕」與「安鼠之亂」的背景下，就更容易理解，於是台電Logo，成為一個低成本、高擴散的攻擊標的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法