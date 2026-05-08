藍白軍購不只大砍4700億 張育萌揭：設下「重重難關」為難國防部

立法院三讀通過「國防特別預算條例草案」，民眾黨、國民黨隨後聯合舉行記者會，黨主席黃國昌、鄭麗文出席說明。（記者方賓照攝）

立法院會今（8日）在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，鄭麗文和黃國昌今天密會後，藍白就通過「最高機密版」軍購條例，還規定國防部先回頭報告過去5年軍購，要立法院同意後，才能開始編預算，目的就是要為難國防部，讓軍購預算很難編。

張育萌在臉書PO文表示，藍白聯手通過7800億軍購，其實不只是把金額打6折而已，而是連對美軍購，都設下「重重難關」。首先6月8日前，行政院要到立法院報告第一批發價書的預算，讓立委們質詢。同時，這一個月內，還要把過去5年的軍購項目、金額、到貨情況，還有提升聯合作戰的效能，都到立法院提專案報告。

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張育萌指出，還不是報告完就沒事，要讓立法院滿意，等立法院點頭同意，行政院才能開始編預算。但條例又規定，立法院同意之後，行政院兩個月內就要編完預算，送到立法院。他認為，藍白就是故意要為難國防部，讓軍購預算很難編。照這個時程算，這次軍購預算可以實際「送進立法院」，最快也要等到6、7月了。

張育萌續指，藍白吵了半天，最後提出「最高機密版」，整個程序就是把「財政紀律」當笑話。今天早上丟出一個全台灣沒人看過的「7800億」，不到6小時就火速輾壓表決通過。

張育萌質疑，「藍白真的知道自己在投什麼票嗎？」盧秀燕昨天才說「軍用無人機」應該要通過。台中還是無人機生產大本營，台灣無人機公司40家都在台中，今天藍白通過的版本，「啪，無人機沒了」。

再來，盧秀燕苦口婆心說，「C5ISR」是指管通情監偵裝備，講得那麼複雜，就是把單項武器整合，搭配戰場分析的「戰情大腦」。盧秀燕說要納入，所以整體金額拉高到9000億。張育萌說，「也一樣，啪，C5ISR現在沒了，盧秀燕不是青鳥吧？黨團現在把盧秀燕的話都當耳邊風，盧秀燕也不出來罵幾聲？」

張育萌透露，不只盧秀燕，國民黨的幾顆太陽，朱立倫和趙少康，通通支持8000億以上，侯友宜還直接喊，自己的版本「跟行政院1.25兆相近」。結果今天藍白通過的版本，直接把「好幾顆太陽們」打85折。侯友宜最慘，直接被打6折，結果這些「太陽們」，全部都惦惦不講話？他批評，「國民黨不愧是醬缸宮廷文化，都鬥到喊出『開除韓國瑜』，還是不敢造反」。

張育萌說，今天下午3點02分，鄭麗文偷偷跑到民眾黨團見黃國昌，密談40分鐘，剛好就是軍購條例通過的時候。7800億軍購條例一過，兩個人一起到議場去開記者會，「鄭麗文和黃國昌，最新藍白政客結盟，一堆理由鬼扯了半年，其實就是要擋軍購，今天通通被看破手腳了」。

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