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    首頁 > 政治

    出席八田與一追思會 賴總統：台日關係緊密連結從這座水庫開始...

    2026/05/08 18:17 記者吳俊鋒／台南報導
    八田與一逝世84週年追思會，總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德今天參加八田與一逝世84週年追思紀念會，強調目前台日關係的緊密連結，就從所建造的烏山頭水庫開始，尤其有遭逢災變或遇到困難時，彼此照顧、支援，迄今雙方感情更好，且歷久彌新。

    賴清德強調，烏山頭水庫對台灣農業的貢獻無庸置疑，連現在南科園區內全球最重要半導體製造大廠的用水都有受益，影響深遠。

    八田與一追思紀念會下午在烏山頭水庫風景區舉行，今年活動規模更大，超過500人參加，半數來自日本，現場座無虛席，氣氛熱絡。

    賴清德感謝八田與一打造烏山頭水庫、嘉南大圳，為台灣留下珍貴的水利遺產，不僅灌溉傳統農業，後續也造福蝴蝶蘭等精緻農業。

    賴清德認為八田與一奉獻台灣，水利建設的功能已經發揮100年了，且後世仍將持續受惠，絕對是「自己人」。

    賴清德說，烏山頭水庫、嘉南大圳的順利灌溉，改善早期人民生活，收入增加，孩子可以去唸書，社會持續進步；農業之後，就發展工業，甚至科技業，成就了現在的台灣。

    賴清德指出，烏山頭水庫、嘉南大圳等建設，也發揮了無形的影響，促進台日感情緊密串連，水流經農田，更注入心田。

    賴清德也提到，日本首相高市早苗與美國總統川普會面時，仗義執言，特地談及台海穩定、和平的重要性。

    本土農產品外銷中國被阻擋，故前首相安倍晉三也全力協助推廣，情義相挺，日本已是台灣水果最大輸出地，由此更印證的雙方的情誼。

    今天的追思會，台南市長黃偉哲、農業部長陳駿季，以及日台交流協會長隅修三、金澤市長村山卓、安倍晉三夫人安倍昭恵，還有八田與一遺族代表八田修一夫婦等參加。

    八田與一逝世84週年追思會，日方逾200人出席，總統賴清德抱著小孩子開心合影。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，日方逾200人出席，總統賴清德抱著小孩子開心合影。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，總統賴清德出席、敬拜。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，總統賴清德出席、敬拜。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，各界向雕像獻花、致意。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，各界向雕像獻花、致意。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，各界陸續公祭。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世84週年追思會，各界陸續公祭。（記者吳俊鋒攝）

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