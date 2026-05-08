宏都拉斯白蝦出口雪崩求復合？林佳龍曝進展：開放態度

巴拉圭總統貝尼亞（後右）、外交部長林佳龍（後左）8日出席「2026巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，見證兩國簽署三項經貿合作備忘錄後與簽署貴賓合影。（記者塗建榮攝）

針對仰賴養殖白蝦出口的宏都拉斯是否尋求與台恢復邦交，外交部長林佳龍今（8日）出席「巴拉圭肉品投資商機說明會」受訪時表示，誠如宏都拉斯總統阿斯夫拉選前所述，宏都拉斯跟台灣的關係「可以說是比跟中國的關係好上一百倍」，面對台宏關係的發展，台灣的態度是開放的。

針對台宏復交進展，林佳龍指出，宏都拉斯非常希望台灣能夠將過去的經驗在宏國實現，特別是阿斯夫拉所關心的醫療、教育領域，以及期盼透過科技產業來創造工作機會。林佳龍強調，這些面向正是台灣現在推動「榮邦計畫」的重點。

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我友邦巴拉圭總統貝尼亞近日率團在台灣國是訪問，林佳龍說，其過境美國時，也有與宏都拉斯總統阿斯夫拉談及台灣的經驗。林佳龍也對貝尼亞總統願意分享巴拉圭與台灣擁有邦交合作發展的經驗，表達感謝。

對於未來台宏雙邊關係的走向，林佳龍重申，台灣的態度是開放的，非常希望能基於共榮的立場出發，來發展台灣跟宏都拉斯的關係。

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