劉世芳外甥遭解職 海基會：類似事件未來恐越來越多

海基會副秘書長黎寶文今（8）日表示，中國對台商企業跨境鎮壓、政治脅迫的手段會越來越多。（資料照）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，在中國擔任經理人的外甥顏文群，中共指控為劉提供政治獻金，揚言依法查處，並脅迫台企「榮炭科技」對顏文群解職。海基會副秘書長黎寶文今（8）日表示，中國對台商企業跨境鎮壓、政治脅迫的手段會越來越多，類似事件未來恐持續增加。

黎寶文指出，海基會與當事人（顏文群）、當事公司（榮炭）及主管機關保持密切的聯繫，榮炭在中國遭受到的稅務檢查、帳戶凍結等狀況，海基會都有收到反映。

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黎寶文表示，類似不確定風險在未來可能持續發生，中國對台商企業跨境鎮壓、政治脅迫，甚至逼迫政治表態，應該會越來越多。海基會研判未來可能還會發生類似事件，這也是為什麼政府單位不斷提醒國人前往中國投資要注意政治風險的原因。

黎寶文強調，中國經濟持續下行，外資和台商紛紛「用腳投票」，減少在當地的投資金額，這樣的市場環境對於任何企業經營者來說，充滿不確定和不穩定，中方這次對「榮炭科技」和顏文群採取的作為，正好證明中國政府本身就是這個不確定性與政治風險的最大來源。

黎寶文指出，台灣是個民主多元開放的社會，在這個案件裡面，我們可以看到中國對台灣人民用政治獻金來表達自由意志、甚至政治立場的表達，進行溯及既往的政治追殺，這樣子的處置是台灣社會民眾無法理解，也不會接受的。

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