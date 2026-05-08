獲頒最高榮譽「采玉大勳章」巴拉圭總統承諾：堅決捍衛台灣參與民主國家體系

賴清德總統今（8）日午間在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭共和國總統貝尼亞。（總統府提供）

賴清德總統今（8）日午間偕同蕭美琴副總統，在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭共和國總統貝尼亞，感謝多次在國際場合堅定支持台灣。賴總統並親為貝尼亞總統佩掛「采玉大勳章」，強調這項最高榮譽不但彰顯貝尼亞總統對深化兩國邦誼的卓越貢獻，更代表台灣人民最深的感謝。

賴清德說，貝尼亞總統在3年前就職演說中提到，中華民國台灣與巴拉圭基於友好合作建立深厚情誼，兩國不僅是盟友，也是兄弟之邦，這句話台灣人民始終銘記在心。貝尼亞總統上任以來，除了持續支持兩國各項合作計畫，也在許多重要國際場合多次為台灣發聲，強調中華民國台灣在聯合國應有一席之地，這份堅定支持讓台灣人民深受感動。未來，台灣會和巴拉圭一起走向世界，將兩國邦誼落實在人民生活中，創造具體的繁榮發展。

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貝尼亞總統致詞時表示，此行是期待已久且意義重大的國是訪問。對於獲頒最高榮譽「采玉大勳章」更是感到無比自豪，這不僅是個人的榮耀，更是對兩國數十年來穩固長久兄弟情誼的最高敬意。

貝尼亞提到，台灣與巴國將在今年7月歡慶建交69週年，巴國將持續做為台灣最堅實的盟友，在國際場域中與台灣並肩而立，堅決捍衛台灣積極參與民主國家體系的權利，這是巴國不變的承諾，也是基於相互尊重與對民主、自由、法治及人權等共同價值的穩固信念。此外，台巴兩國關係已發展成能為人民帶來實質利益的戰略夥伴關係。近年在經貿領域的雙邊合作持續取得進展，台灣已穩居巴拉圭主要貿易夥伴之一，是巴國農牧產品出口的首選之地，期盼讓巴國的優質產品持續進入台灣這個高標準市場，並藉著這股經貿動能，推動技術合作，達成提升農村生產力、強化微中小企業競爭力的目標。

貝尼亞總統也指出，兩國在科技領域的合作正進入關鍵期，包括資安與政府數位化合作計畫，及近期將啟用「台巴智慧科技園區」更是充滿挑戰的計畫，期盼吸引台灣及全球在AI、數位經濟與高附加價值農業等產業，協助巴國邁向現代化與永續工業化。

貝尼亞並期盼，巴國不僅是台灣的外交盟友，更能成為台灣在南美洲分散供應鏈風險及擴張科技版圖的戰略夥伴。並表示，近期舉辦之「巴拉圭台灣投資論壇」及「科技與半導體產業論壇」，再次證明巴國引進台灣半導體產業帶動國家產業轉型的潛力。

賴清德總統今（8）日午間在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭共和國總統貝尼亞。（總統府提供）

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