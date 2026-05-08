萬眾矚目下又擺道？竹北市長未登記連任 鄭朝方這樣說

新竹縣竹北市長鄭朝方再度擺了大家一道，並未參加民進黨新竹縣黨部年底大選的參選登記。（記者黃美珠攝）

首次上稿17:50

更新時間16:09（新增鄭朝方說法）

民進黨新竹縣黨部本週針對年底選舉大選辦理的議員、鄉鎮市長參選登記作業結果出爐，再度跌破大家眼鏡，因為包含黨籍竹北市長鄭朝方在內，全縣13個鄉鎮市長都無人辦理登記。鄭朝方以縣黨部主委的身分，透過縣黨部聲明說，對於「預計連任者」與優秀人選，他們後續將用徵召進行提名，保有彈性空間與其他鄉鎮長合作的計畫，以利綠營在新竹縣的版圖擴大。

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對於今天傍晚有媒體宣稱他已答應接受徵召選新竹縣長，鄭朝方鄭重否認，強調是子虛烏有，也未曾接受這家媒體訪問，更沒有對外說他已接受徵召選縣長。

鄭朝方執政的竹北市，是當前政壇「濁水溪以北的唯一綠地」，對於他年底到底是更上層樓選縣長？還是爭取連任？他的口風始終很緊，且下一步難以捉摸。

今天登記最後一天，鄭朝方的動態從昨天就備受關注，甚至有傳聞說他將公開發布參選縣長的重要聲明。但是民進黨基層透露，他們爭取連任的黨籍公職人員，其實是可以不用登記就逕獲徵召，所以鄭朝方根本不需趕這波。

實際上鄭朝方今天也避走其他鄉鎮，對於記者的詢問，他則以「今天在外當工人看工地，行程很多」，暗示他並不會現身縣黨部，最後也果真沒有出現，關注其動向者再度被他擺了一道。

民進黨新竹縣黨部表示，後續針對鄉鎮市長還會有一波徵召作業，但會等到24日全國各地黨職改選，6月28日新竹縣執評委改選之後才會啟動。

全國同步的黨職改選中，將同時選出新任主委、縣市與全國黨代表，現任主委鄭朝方因已是2任，屆時會卸任，前新竹縣議員蘇仁鑑已表達將參選。

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