停得進去卻下不了車 嘉市議員要求提升公共停車場大型車位比例

嘉市議員李忠曆（右）今天針對公共停車場停車格大小問題，質詢交通處長呂獎慧（左）。（記者丁偉杰攝）

嘉市議員李忠曆今天總質詢，針對近年來市府積極興建公共停車場，然而有民眾反映「停得進去卻下不了車」，凸顯政策過度聚焦數量，卻忽略實際使用需求，要求交通處檢討停車格配置與設計標準。

市府交通處長呂獎慧回應說，目前前瞻計畫新設的地下停車場均請規劃單位設計時，應避免設置過小停車位，以兼顧停車效益及停車便利性並取得平衡。

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李忠曆說，小客車停車格寬度約2.3公尺至2.5公尺，但近年國內汽車型態由傳統轎車轉向休旅車，平均車寬普遍接近或超過1.8公尺，若以2.3公尺車格計算，扣除兩側開門所需空間（每側至少需60公分），實際上下車幾乎無法順利進行，尤其在地下停車場柱位密集、視線不佳情況下，更加劇使用困難與擦撞風險。

李忠曆說，市府雖增加停車位，卻同時降低每一個車位的可用性，這種以數量導向為主的規劃，實質上是將空間成本轉嫁給市民承擔，導致民眾必須反覆調整車位，甚至從副駕進出，明顯影響公共設施的基本服務品質。

李忠曆呼籲市府重新檢討停車格配置與相關規範，提升大型車位比例，並改善既有停車場空間設計，讓公共停車場不只是「停得下」，更要真正「停得好」。

呂獎慧表示，以市府南棟大樓地下停車場為例，停車場週間停車率都高達9成以上，停車場空間應予最大化，發揮停車效益，如將停車位寬度調整，將造成現有停車空間更不足；若民眾駕駛較大型車輛，無法找到較寬敞車格，可利用鄰近陽明醫院新式地下停車場等周邊停車空間。

嘉市府南棟大樓地下停車場停車位出現「停得進去卻下不了車」窘況。（記者丁偉杰翻攝）

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