藍白「7800億」版本通過 賴瑞隆批犧牲高雄軍工產業為傅崐萁祝壽

賴瑞隆認為藍白7800億版本，是犧牲高雄軍工產業為傅崐萁祝壽。（記者葛祐豪翻攝）

立法院會今（8日）三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元；對此，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批說，這是犧牲高雄的軍工產業為傅崐萁祝壽，質問柯志恩妳怎麼敢同意？

賴瑞隆指出，大家還記得，當國民黨內部為了特別預算金額爭執不休時，柯志恩說了一句「殊途同歸」。現在大家看清楚了，柯志恩口中的「同歸」，不是指同歸於國家利益，而是藍白兩黨聯手，帶著國防產業鏈的未來「同歸於盡」。

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賴瑞隆強調，1.25兆的國防特別預算，本該為台灣帶來安全和國防自主升級的希望。高雄作為國防產業重鎮，包括前鎮、旗津的造船業，岡山、仁武的航太扣件和零組件，還有其他如無人載具等等都在高雄努力研發製造，「如今這些國防產業鏈的未來，莫名其妙的就被藍白兩黨聯手給犧牲掉!」。

對於今天通過的藍白「7800億」版本，賴瑞隆認為毫無道理的刪減，嚴重衝擊國防自主的能力、減損國防安全韌性；但國民黨立委們，竟然還可以喜孜孜的把「犧牲國家安全」打包成賀禮，為傅崐萁祝壽，換取傅崐萁龍心大悅，許下「希望柯志恩可以成為我們的柯市長」的願望，看到這裡，哪一個台灣人、哪一個高雄人能不憤怒？

賴瑞隆說，他相信高雄市民是絕對無法開心起來的，「因為這份賀禮真的太沉重，我們不願意，也給不起」，只有柯志恩一個人，還沉浸在傅崐萁祝福的喜悅當中，「這柯真的不一樣!」。

對此，柯志恩回擊說，賴瑞隆的言論是虛偽至極的政治秀，邏輯更令人啼笑皆非。昨天民進黨的小雞們才紛紛跑來要求她「放開來做自己」、表態相挺8000億元的版本，結果今天7800億元的方案順利通過，她反而成了賴瑞隆口中「同歸於盡」的罪人，這種昨是今非的政治操弄，讓人看清民進黨只在乎選舉口水。

柯志恩說明，編列預算其實不只有「特別預算」這一個方法，支持高雄的造船、航太與無機等產業發展，本來就應該回歸常態性的「年度預算」來穩定編列與審查，這才是負責任做法；民進黨政府卻執意要將巨額經費以特別預算包裹，無非是想規避監督，方便讓「綠友友們」藉機吃香喝辣，賴瑞隆這種心中只有黨意、不學無術的護航，才是真正損害國家與高雄的利益。她並反批「賴瑞隆刻意將軍購與商購當成同捆包，試圖魚目混珠，掩護這筆龐大預算中可能存在的利益分配!」。

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