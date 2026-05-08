1.25兆軍購打6折通過 鄭麗文：藍白真正是國防力量堅實後盾

國民黨主席鄭麗文（前排右2）表示，藍白兩黨負責任地守住「只限對美軍購」的原則與底線，拒絕民進黨提出的1.25兆元「空白支票」。（記者方賓照攝）

立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。國民黨今下午召開記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌皆到場，2人開心握手，更齊喊「支持國防 守護台灣」。鄭麗文表示，藍白兩黨負責任地守住「只限對美軍購」的原則與底線，拒絕民進黨提出的1.25兆元「空白支票」，要穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨。

鄭麗文指出，藍白非常負責任地對於台灣主權國家、國會運作的基本原則與底線守住了，不讓國會淪為橡皮圖章，也真正守住民主的價值、原則與底線，對全國的人民可以非常負責任地做出清楚的交代跟回應。兩大在野黨與民進黨最大的不同，就是不會空口說白話、不會睜眼說瞎話，真正成為中華民國國防力量最堅實的後盾。

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鄭麗文批評，民進黨提出的1.25兆空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，掛羊頭賣狗肉，不清不楚沒有內容，想要混水摸魚，反而延宕了真正重要的對美軍購。當第一批美國軍購發價書送達台灣後，藍白立即處理，提出負責任的黨版，相關金額也是呼應首批發價書內容。

她表示，藍營提出「加N」的概念，並非設定上限，而是保留後續立即處理對美軍購的完整空間，但也非常清楚支持的是經官方授權認證的軍購內容，確保後續保障與程序完備。她也感謝兩黨委員與民眾黨主席黃國昌投入專業討論，守住「只限對美軍購」的原則與底線，避免不清不楚的項目混入，杜絕藉機侵蝕納稅人的錢。

鄭麗文認為，若按照綠營1.25兆版本推動，只會陷入無限期延宕，因為民進黨明知在野黨不可能接受空白授權，真正負責任、推動軍購與強化防衛的是藍白兩黨，「我們說到做到」。台灣的國家安全必須「兩隻腳站穩」，除了要有足夠且強大的防衛力量，也要持續推動兩岸和平對話與交流，讓所有戰爭的可能性、軍事衝突發生的可能性通通排除。她強調，「相信和平、確保國防」，才是真正保護台灣、愛台灣的表現。

鄭麗文說，這也是對國際盟邦最負責任的做法，穩固台美關係，必須靠負責任的國民黨與民眾黨，而不是開空白支票、說一套做一套的民進黨，甚至把國家安全變成個人謀求權力跟利益的工具。她呼籲，為了守護台灣民主、國會尊嚴與國防力量，也為了擴大和平可能性，希望2300萬台灣人民能團結一致，讓民主制度持續延續。

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