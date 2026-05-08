立院三讀通過藍白「7800億」版本 柯志恩：對得起中華民國、也對得起高雄

立法院會今日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總金額匡列7800億元。（記者方賓照攝）

立法院會今（8）日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元；對此，參選高雄市長的國民黨立委柯志恩說，這是在國家安全與財政責任之間，經過反覆權衡與嚴格審查後所做出的決定，她「對得起中華民國，也對得起深深牽掛的高雄！」

國民黨內部對藍營版本軍購金額產生分歧，黨主席鄭麗文日前稱藍委多數支持3800億+N方案，遭參選高雄市長的立委柯志恩翻白眼說：「這個訊息跟我們的認知有點誤差！」；據了解，柯志恩與國民黨青壯派立委大都傾向支持8000億版本。

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今天國防採購特別條例終於在立法院完成三讀，柯志恩表示，「7800億的最終版本，是我們在國家安全與財政責任之間，經過反覆權衡與嚴格審查後所做出的決定」，但三讀通過不是結束，而是嚴格監督的開始。

柯志恩強調，7800億是全體人民的血汗錢，每一分都必須花在刀口上。接下來將強力要求國防部與行政團隊做到「預算透明、進度公開、防弊優先」。她說，我們絕對支持強化國防，但也絕不容許任何採購黑箱與資源浪費，必須確保戰力能實質提升，且不能讓特別預算成為破壞國家財政紀律的破口。

對於這段時間的紛擾，有支持、有提醒，也有質疑；柯志恩表示，民主的可貴，不在於沒有分歧，而是在分歧中，仍願意為共同的方向努力。她始終謙卑面對民意，面對今天的結果，可以負責任地說，「我對得起中華民國，也對得起我深深牽掛的高雄！」

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