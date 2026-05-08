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    首頁 > 政治

    民進黨12人登記參選竹縣議員 鄭朝方在內無人登記鄉鎮市長

    2026/05/08 17:11 記者黃美珠／新竹報導
    民進黨新竹縣黨部今天傍晚結束年底大選的黨籍候選人登記作業。跌破人眼鏡的，竹北市長鄭朝方並未來辦理。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣黨部今天傍晚結束年底大選的黨籍候選人登記作業。跌破人眼鏡的，竹北市長鄭朝方並未來辦理。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣黨部針對今年底大選啟動的縣議員、13鄉鎮市長以及里長登記參選作業今天傍晚5點結束，共12人在8個鄉鎮市、6個選區登記參選，另5人在竹北和新豐登記要選代表。但跌破人眼鏡的是，包含可能連任的竹北市長鄭朝方在內，全縣13個鄉鎮市長和里長統統掛0，沒有人登記參選。

    縣黨部表示，議員選舉部分，他們計畫在第2選區提名4人，其他選區各提名1名。從最後的登記結果顯示，第2、第3選區都有競爭，其中第2選區最為激烈，呈現6搶4的局面，黨中央選對會已經擇定會在下週一（11日）起展開協調，若協調無果，將於5月25日到6月5日辦理民調。

    現任黨籍議員歐陽霆、張珈源、蔡蕥鍹、楊昌德、何建樺、吳傳地都爭取連任，竹北市代陳禹同、范格菱、邵啟月3人轉戰竹北第2選區跟老將崢嶸，而前綠黨新竹縣議員余筱菁則在改投民進黨後，選擇在湖口跟爭取連任的何建樺對壘。

    縣黨部傍晚發布實際完成登記的名單如下：

    縣議員：第1選區（竹北市西區）張珈源。第2選區（竹北市東區）：陳禹同、范格菱、蔡蕥鍹、邵啟月、歐陽霆、蘇愛婷。第3選區（湖口鄉）：何建樺、余筱菁。第4選區（新豐鄉）吳傳地。第9選區（竹東五峰區）楊昌德，以及第11選區（北埔峨眉）區范文鴻。

    代表部分，竹北第1選區（文化、興安、北興等10里）：楊士學、林祖誼、曾玉菱。新豐第2選區（後湖、埔和、坡頭、新豐4村）：張俊源、朱錦常。

    鄉鎮市長和里長：無。

    貨運業者范文鴻（中）在登記「關門時間」前完成參選新竹縣第11選區議員的登記，爭取連任的縣議員楊昌德（左）、蔡蕥鍹（右）陪在一旁給予祝福。（記者黃美珠攝）

    貨運業者范文鴻（中）在登記「關門時間」前完成參選新竹縣第11選區議員的登記，爭取連任的縣議員楊昌德（左）、蔡蕥鍹（右）陪在一旁給予祝福。（記者黃美珠攝）

    貨運業者范文鴻（中）在登記「關門時間」前完成參選新竹縣第11選區議員的登記，爭取連任的縣議員楊昌德（左）、蔡蕥鍹（右）陪在一旁給予祝福。（記者黃美珠攝）

    貨運業者范文鴻（中）在登記「關門時間」前完成參選新竹縣第11選區議員的登記，爭取連任的縣議員楊昌德（左）、蔡蕥鍹（右）陪在一旁給予祝福。（記者黃美珠攝）

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