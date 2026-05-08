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    首頁 > 政治

    三班護病比入法「出賣護理師」 吳思瑤怒轟：藍在騙、白被騙

    2026/05/08 17:28 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    立法院今日三讀通過《醫療法》第12條及第102條之1修正案，正式將「三班護病比」入法。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，「國民黨出賣護理師！民眾黨背叛護理師！民進黨守護護理師！」她直言，三班護病比入法，是藍在騙，白被騙，只有民進黨版是真心不騙！

    吳思瑤在threads發文表示，國民黨的版本是開醫院的蘇清泉所要的，滿足醫院需求，卻犧牲掉護理師權益，是最退步的版本。而民眾黨的版本是護理師工會版，雖然號稱最照顧護理師，但事實上卻因為現階段醫療院所難以執行，反而可能造成關床風險，造成損害病患權益的反效果，是最不可行的版本。

    吳思瑤續指，民進黨提出的，是兼顧醫院、護理師、病人三方權益的折衷版本，也是最務實、合理、可行的版本。她批評，民眾黨版被國民黨丟包後，護理師出身的白委邱慧洳難以面對護理師工會責難下，在議場嚎啕大哭，但表決時，最終還是投給國民黨最退步的版本。

    吳思瑤怒轟，「被賣了，還替人數鈔票？」她大酸，國民黨很壞，民眾黨很笨，蘇清泉的詭笑，邱慧洳的眼淚，讓我們看見藍白合就是這麼荒謬，沒有是非，沒有道德。

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