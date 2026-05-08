藍白軍購打6折成國防破口 民進黨：不放棄尋求其他方案

民進黨發言人李坤城說，在野黨對軍購特別條例的態度始終拖延、阻擋，如今抵擋不住多數民意的壓力，才通過打6折的版本。（資料照）

民進黨今（8日）表示，藍白兩黨抵擋不住國際壓力與多數民意，終於三讀通過預算上限僅7800億、大砍4700多億的軍購特別條例版本；遺憾在野黨始終無視國防部與行政單位多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來國防安全出現破口。

民進黨發言人李坤城指出，軍購特別條例自行政院去年11月正式提出後，在野黨先是在程序委員會超過10次封殺、朝野協商4次破局，期間更造成3項發價書到期，讓美方破例延期。如今海馬士多管火箭系統若未在5月底前如期付款，全案就將被撤銷，這些拖延與阻擋，都在嚴重消耗台美互信與弱化國家安全。

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李坤城說，在野黨對軍購特別條例的態度始終拖延、阻擋，甚至還出現黨內意見不一，引發內訌，如今抵擋不住多數民意的壓力，才通過這個打6折的版本。這不僅是金額的打折，而是對於完整的防衛台灣系統打折，對於台灣向世界宣示自主防衛、承擔區域和平責任的打折。

李坤城提醒，現在通過的版本，不僅將嚴重影響先前國防部針對特別條例中所揭櫫建構的台灣之盾、以及未來先進國防所需的整體戰力規劃，甚至影響台灣接下來可以成為第二座護國神山的國防產業發展。

此外，李坤城回顧，過去這段時間以來，包括日、韓、菲律賓等周邊國家，面對中國不斷升高的軍事威脅，都在增加國防預算，提升自我防衛能力，唯獨我們同樣身處第一島鏈、印太區域安全的一員，不僅今年度的國防年度預算尚未審竣，如今連特別預算都大打折扣。

李坤城批評，面對在野黨對於提升自主防衛如此蠻橫、拖延、消極的態度，即便感到遺憾與痛心，民進黨仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口，絕不容許一絲國家安全與國民福祉被出賣，並呼籲在野黨儘速通過軍購特別預算，切勿影響海馬士多管火箭系統等發價書即將到期的軍購案。

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