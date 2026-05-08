藍白大砍軍購4700億 她列台灣國防痛失「4大項目」

立法院會今日表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。（記者方賓照攝）

立法院會今（8日）在藍白立委聯手下，表決三讀通過軍購條例，預算上限總共匡列金額新台幣7800億元。對此，民進黨團書記長范雲盤點，被藍白砍掉的4700億元，讓台灣國防失去四大項目，包括讓台美的軍事合作停留在「買賣關係」、刪除無人載具及反制系統發展、排除AI輔助與戰術網路、以及排除國防自主的軍備產能新擴建。

范雲在臉書撰文表示，國防特別條例從去年11月26日送入立法院，經過10次程序委員會的封殺、4 次朝野協商的拖延與破局，共162天的惡意延宕。特別預算都還沒開始審，藍白就先把預算降至院版的62.4%，最後以7800億元通過。藍白大手一揮砍掉的是台灣國防再升級的機會，意圖讓台灣的防衛力量在未來的4年原地踏步。

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范雲進一步列舉，第一是台美合作停擺，藍白讓台美的軍事合作停留在「買賣關係」，不願意讓我們升級為「夥伴關係」。藍白排除掉台灣跟美方共同研發的640億預算，直接向盟友傳遞「台灣不打算發展自我防衛」的錯誤訊號，還可能被解讀為這是台灣拒絕跟美方進行更深層的技術交流。

​范雲說，第二是刪除國際都看好台灣的無人載具及反制系統發展，包含濱海監偵型無人機、垂直起降智慧型無人機等6項無人機計畫，全被藍白刪除。在國際媒體都高度關注並看好台灣的無人機產業發展，將我們視為民主國家非紅供應鏈中的明日之星時，藍白竟然要台灣自廢武功？

第三，范雲續指，排除AI輔助與戰術網路，拉長第一線面對海量情資時，需要反應的時間。藍白版大砍數位指揮系統，刪掉可以確保前線士兵與指揮部「即時資訊同步」的工具，可能讓前線面對數位化程度極高的共軍時陷入極大劣勢。

范雲指出，第四是排除軍備產能新擴建，國防自主。行政院召集國防專業，經過2年提出的1.25兆八年計畫，不只是要買武器，最重要的規畫要讓台灣長出自己生產軍備的能力，但，藍白版本卻把所有「產線擴建」全部砍掉。

​據此，范雲質疑，國民黨、民眾黨的是，防護面具、夜視鏡、彈藥、發射藥、槍彈底火等裝備對第一線軍人不重要嗎？為什麼不願意讓台灣自給自足生產？當台灣最需要強化防衛能力的時候，國民黨、民眾黨立委站在台灣人民安全的對立面，正在替侵略者拆掉台灣的防線。

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