新北啟動擴大反針孔專案 衛生局：2週內稽查「廣義」醫美診所

連鎖醫美品牌偷拍疑雲連環爆，新北市府啟動擴大反針孔稽查專案。（記者黃子暘攝）

連鎖醫美品牌愛爾麗、光澤接連被控疑似裝設煙霧偵測器外型的監視設備，涉嫌在消費者不知情下拍攝，2間品牌在新北市數間分店都被司法單位搜索。新北市府啟動擴大反針孔稽查專案，衛生局長陳潤秋今（8）日受訪指出，衛生局已經對全市醫美診所啟動專案稽查，最主要是了解診所監視系統如何運作，診間如有對患者進行錄影的設備，也要取得患者同意；稽查預計2週內完成。

陳潤秋指出，醫美診所在新北市府登記共有10幾家，但部分診所也有做醫美，衛生局會廣義納入相關診所，都會去稽查。

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陳潤秋說，目前愛爾麗診所已經稽查完畢，光澤診所一案交由檢方統一發言；至於行政罰則何時開罰，要等偵查完畢，了解是否有放置錄影設備、是否取得患者同意或患者簽署同意書後才進行錄影，也要了解影像是否有洩漏，衛生局會密切與檢警合作，並視調查進度，如有行政罰則可以先介入的就會先處理。

至於是否主動了解消費者相關狀況，陳潤秋表示，衛生局與法制局消費者保護官密切合作，消保官會掌握整體狀況。

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