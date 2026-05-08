自家立委「含淚投票」 黃國昌發文守護護理師網酸爆

民眾黨立委邱慧洳。（資料照）

立法院今（8日）三讀修正通過《醫療法》，將「三班護病比」入法，但護理師團體關注的「諮詢委員會」卻未入法，民眾黨立委邱慧洳忍不住淚灑議場。黃國昌今在臉書發文高喊「守護護理師」，感謝民眾黨立委們的堅持。不過，貼文下方遭網友嗆聲：「為啥要同意國民黨這爛版本」、「可是外面有人跪求，怎麼回事」、「如果覺得好，為何您們立委在哭。」

黃國昌今日在臉書以「守護護理師：台灣民眾黨兌現三班護病比入法承諾」為題發文。他表示，在護理師節的前夕，《醫療法》三讀通過，三班護病比正式入法。他要特別感謝民眾黨的委員們的堅持，大家辛苦了。黃國昌說，希望透過此次的修法，真正改善護理師長期處於過勞的惡劣工作環境，「讓辛苦的護理師們有好的勞動條件，是台灣民眾黨的承諾，我們也一定說到做到。」

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他也承諾，民眾黨未來也會持續推動攸關護理師權益的改革，照顧好每一位護理師，才能讓護理師們無後顧之憂發揮專業，照顧好每一位需要幫助的患者。

根據今天三讀通過的「醫療法部分條文修正草案」條文，醫院急性一般病床的護病比標準由中央主管機關訂定，且每3年檢討一次；若醫院違規且連罰3次未改善，最重可處一年以下停業處分。然而，修法過程中的「諮詢委員會」引發爭議，協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員，由1/2下調為1/3，國民黨甚至直接拋棄委員會，讓護理師團體大感憤怒，前往立院抗議，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳激動跪下磕頭求情，力推此案的邱慧洳則在一旁痛哭。

不過在表決時，民眾黨8席立委全數贊成國民黨版本。立委陳培瑜也強調，是「全數支持國民黨沒有設置委員會的版本，直接跟國民黨一起丟包護理人員。」不少網友也稱邱慧洳可說是真正的「含淚投票」。

黃國昌臉書下方，大量網友留言諷刺：「邱喜極而泣」、「所以你們白委投完哭屁啊 支持離自己版本最遠的國民黨版」、「所以貴黨的那位立委原來是喜極而泣嗎」、「民眾黨立委就是得為主席未來抬轎含淚投下票」、「噁心死了，你們家的人還假哭」、「可是外面有人跪求，怎麼回事」、「如果覺得好 為何您們立委在哭？」

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