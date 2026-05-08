白委淚灑議場照挺藍版醫療法！黃捷轟：藍白聯手出賣護理師

立法院今（8）日下午三讀修正通過《醫療法》，將「三班護病比」入法。（記者方賓照攝）

立法院今（8）日下午三讀修正通過《醫療法》，將「三班護病比」入法，比例由中央主管機關訂定。然而，護理師團體關注負責審議護病比標準的「諮詢委員會」卻未入法，讓民眾黨立委邱慧洳忍不住淚灑議場。對此，民進黨立委黃捷直言，這是一幕「荒謬的畫面」，護理背景的立委邊哭邊支持經營醫院的國民黨立委蘇清泉版本；陳培瑜更痛批，在藍白合的利益勾結下，民眾黨直接支持了最退步的版本，跟國民黨一起丟包護理人員。

根據今天三讀通過的「醫療法部分條文修正草案」條文，醫院急性一般病床的護病比標準由中央主管機關訂定，且每3年檢討一次；若醫院違規且連罰3次未改善，最重可處一年以下停業處分。然而，修法過程中的「諮詢委員會」爭議，卻引發朝野激烈交鋒。

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民進黨立委陳培瑜與黃捷隨後發文踢爆，針對如何審議護病比標準，民進黨主張應入法設置「諮詢委員會」，且護理代表比例須達三分之一，以確保護理人員的聲音被聽見，也保障病患的權益。反觀國民黨版則直接刪除該委員會，這也導致多個護理團體今日在立院外抗議。

令人錯愕的是，原先在抗議現場與護理師站在一起、甚至淚灑議場的民眾黨立委邱慧洳，在最終表決時竟與民眾黨其餘7席立委共同支持國民黨版本。陳培瑜痛批，在藍白合的利益勾結下，民眾黨原先堅持的說法只剩下一個空白，直接支持最退步的國民黨版本，跟藍營一起丟包護理人員，「這樣的藍白合，我真的已經徹底看不懂了！」

黃捷批評，這是一幕「荒謬的畫面」，護理背景的立委邊哭邊支持經營醫院的國民黨立委蘇清泉版本，等於完全放棄護理師權益。最後聯手出賣護理師的，仍是為了利益結合的藍白兩黨。她也提到，表決完國民黨團總召傅崐萁去對民眾黨精神喊話，邱慧洳仍在哭，讓她忍不住直言，「挺國民黨版，真的很難對護理師交代」。

立法院今（8）日下午三讀修正通過《醫療法》，將「三班護病比」入法，比例由中央主管機關訂定。（記者方賓照攝）

民眾黨立委邱慧洳。（資料照）

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