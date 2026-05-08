檢舉美國某立委兒子逃漏稅！他爆IRS已經來要資料

美國國稅局（IRS）。（路透）

網紅四叉貓先前爆料，民眾黨主席黃國昌有一筆土地贈與國外出生的美國籍黃姓男子，質疑受贈人是黃國昌之子，而那塊地就是「汐止停車場」。前桃園市議員王浩宇隨後突然在臉書發文說，已經向美國國稅局（IRS）檢舉一名美國公民在台經營停車場未依法申報所得；王浩宇今天又爆料，「檢舉某立委兒子逃稅，美國IRS已經來要資料。」

四叉貓去年爆料黃國昌兒子持有美國籍，讓「美國人阿爸」爭議持續延燒多日，黃國昌則反批四叉貓是「肉搜未成年小孩」，稱其行為「變態」，但從未正面回應兒子國籍問題。

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王浩宇今年1月15日突然發文說，自己已經正式檢舉到IRS，美國公民在台灣開停車場，沒有依法報所得稅。王浩宇沒有明說就是檢舉黃國昌兒子，仍引發網友熱議。

王浩宇今天再度於臉書發文，「檢舉某立委兒子逃稅，美國IRS已經來要資料」，但他仍未透露被檢舉人是誰。不過，貼文一出立刻再度引發討論，網友紛紛留言：「太離譜了」、「這個超狠的」、「終於可以來看大場面了」、「美國的逃稅是很嚴重的」。

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