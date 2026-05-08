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    首頁 > 政治

    軍公教半年查核一次中國戶籍? 陸委會澄清：移花接木假消息

    2026/05/08 16:06 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    有關軍公教人員常態化、制度化查核中國戶籍的辦理方式，政府相關機關前已多次對外說明與釋疑，針對聯合報一再報導錯誤訊息，陸委會表達遺憾，今日再次澄清，政府從未要求對軍公教人員進行半年一次的查核具結，媒體所指每半年所有人都要查一次，實屬移花接木，是假消息！

    陸委會指出，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理。據聯合報報導，銓敘部於去年底發函全國各政府機關，要求軍公教人員需於每年5月底及11月底，填寫具結一節，是錯誤報導。常態化、制度化查核已律定，只有軍公教人員職務異動時（如初任、調任）才需辦理查核作業，絕大多數的軍公教人員都不需要具結，絕對不存在「全面普查」的狀況。

    陸委會強調，人事總處沒有要求各機關針對所有人員，在今（2026）年5月底前都要查核；所指每半年都要查一次，是假消息！不是所有機關的全體人員通通都要辦理查核；人事總處今（2026）年4月22日發文各機關，是再次提醒各用人機關，針對具有各該機關初任、調任人員情形而屬常態化、制度化查核之受查對象者，配合高普考、地方特考以每半年為期，於各機關前述人員報到時間，分別在各該年度5月底前、11月底前作為辦理期程，填報辦理情形。這是人事行政內部作業，與絕大多數軍公教人員無涉，媒體所指每半年所有人都要查一次實屬移花接木，是假消息！

    陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。而2025年專案查核期間無意願配合辦理查核者不會有不利處分，並未改變。專案查核期間無意願配合辦理查核者，各機關僅造冊，不會給予懲處，有關聯合報報導刻意將行政院人事行政總處於2025年3月間針對「專案查核期間，不具結，不會有不利影響」的回應，與常態化、制度化查核相互混淆，蓄意激化外界對政府政策的反感，陸委會深感遺憾。

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