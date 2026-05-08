軍購條例藍白共提7800億 徐巧芯：總規模實為8400億、600億馬上審

國民黨立院黨團總召傅崐萁今（8）日宣布，會和民眾黨共同提出總金額7800億版本的軍購。對此，藍委徐巧芯表示，若加計已列入常規預算的600億元，實質規模達8400億元。（資料照）

立法院四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，由於草案已逾1個月協商冷凍期，國民黨立院黨團總召傅崐萁今（8）日宣布，會和民眾黨共同提出總金額7800億版本的軍購。對此，藍委徐巧芯表示，若加計已列入常規預算的600億元，實質規模達8400億元，相信這規模能滿足建軍國防的需求；藍白合作版本旨在優先支持具美國發價書的軍購，杜絕商購或委製可能出現的弊端。

針對藍白共同提出7800億軍購版本，徐巧芯指出，其實不只是7800億，因最初版本裡面有一些項目有美國的發價書，但同時被編列在今年度的一般常規預算，金額大概是600億台幣，所以這600億台幣是在一般公務預算裡面，「我們馬上要審查的，這個部分我們也會支持」。

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徐巧芯表示，600億在公務預算、加上3000億是第一波已經確認發價書的部分，再加上4800億是針對第二波可能會有發價書的部分進行預留，所以這3筆加起來其實是8400億的規模。另外也用附帶決議的方式對台美合作專案表達支持，但是請列入明年度的預算裡面。

徐巧芯也說，今天特別條例通過的是7800億，但總體來說是8400億，再加上對台美合作進行了附帶決議的具體支持，「我覺得能夠滿足建軍國防的需求，同時也能夠杜絕我們擔憂商購或是委製當中可能會出現的一些弊端」；國民黨的立場非常清楚，支持合理的自我防衛需求，但是要杜絕任何一切有可能出現的弊端，而且要嚴格監督跟審查。

媒體追問，是否滿足美方期待。徐巧芯則回應，「你們很快就會知道了。」

至於藍營內部是否都接受，徐巧芯指出，大家都覺得在國民黨裡面能夠尋求共識，是很難能可貴的，外界對藍營有誤解，可能因為先前一些特定人士的公開發言，讓大家誤以為黨內部是否分裂，但黨團是史上最團結的一次，也有信心跟民眾黨共同合作，對於2026年、2028年，希望綠營不好的執政能夠改變。

徐巧芯表示，雖然過程中有不同意見，但並未出現分裂或放話情況，主要是針對事情本質進行具體討論，這本來就是民主運作的一環。藍營的立場是「解決問題、保護台灣」，避免讓綠營有見縫插針或者是看笑話的任何機會，黨團會持續維持團結，面對綠營不合理的預算與條例編列，提出負責任的中華民國建軍需求版本，並履行在野監督職責。

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