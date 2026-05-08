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    首頁 > 政治

    文湖線將花410億重置 許淑華：「中運量不夠用」民汐線恐重蹈覆轍

    2026/05/08 16:04 記者何玉華／台北報導
    台北市議員許淑華今在交通部門質詢指出，捷運民汐線採中運量規劃，擔心重蹈文湖線不敷使用的慘痛經驗。（截圖自台北市議會直播畫面）

    台北市議員許淑華今在交通部門質詢指出，捷運民汐線採中運量規劃，擔心重蹈文湖線不敷使用的慘痛經驗。（截圖自台北市議會直播畫面）

    台北市最早的捷運系統、文湖線預計斥資410億元，在2036年完成第一階段號誌系統及馬特拉VAL車25列重置。台北市議員許淑華今（8日）指出，文湖線當初規劃中運量明顯不敷使用，現在民生汐止線也規劃中運量系統，擔心重蹈文湖線慘痛經驗，希望捷運局審慎評估。捷運局長鄭德發表示，民汐線預估2051年班距約2.7分鐘，每小時最尖峰的運輸量是1萬1600人。

    許淑華指出，捷運文湖線當初規劃的是中運量，目前明顯不敷使用，就算斥資410億元重置，擔心只是延長一條結構性有問題的路線壽命，中運量系統已經固定，無法直接加長列車等。

    捷運公司總經理黃清信坦言文湖線擁擠，會找專業的顧問來進行重置的升級，讓車廂設計在既有規範下盡量拉長；新購的列車規劃會採4節車廂前後貫穿設計，每班載客量估計可由現行440人提升至574人、增幅約3成。

    許淑華表示，文湖線的慘痛經驗在前，很擔心民生汐止線重蹈覆轍；北北基首長在2020年10月與交通部的北北基軌道路網政策溝通平台會議中，拍板民生汐止線採LRT的輕軌系統提升為具備自動列車運轉的中運量捷運系統。

    許淑華說，台北市的需求是高運量系統，尤其環東線蓋完後，整個捷運路網更綿密，使用的人次會更多，加上推廣觀光人潮，承載的運量應該會很高；擔心捷運局低估了需求，一旦軌道蓋好了就無法改變，希望要做好評估。

    捷運局長鄭德發指出，民汐線是以輕量列車加掛來提升到中運量，目前容納數約530人，預估到2051年，班距約2.7分鐘，每小時最尖峰的運輸量是1萬1600人，1小時約有22班次列車，強調系統的運輸量是成敗的核心，一定會特別注意，也希望議員協助和交通部溝通，盡速核定綜規計畫。

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