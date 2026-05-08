新竹交通如何解？ 莊競程參訪竹科企業取經

新竹交通如何解？民進黨新竹市長參選人莊競程（中）與市議員劉彥伶（左）參訪竹科廠商義隆電子，未來將提出智慧路口投影警示系統等交通改善方案。（取自劉彥伶臉書）

新竹人最關注的交通問題有解方嗎？民進黨新竹市長參選人莊競程與市議員劉彥伶日前參訪新竹科學園區的義隆電子，了解用大數據及AI技術協助改善交通與行人安全。劉彥伶說，新竹人最關注的議題之一，應該就是交通，尤其上下班時間，或是一遇到下雨，車流幾乎整個打結。未來莊競程將提出完整的交通解方，期讓新竹交通不打結。

劉彥伶提到，透過義隆電子董事長葉儀皓的說明與解釋，未來可應用科技將號誌的效率最大化，解決現在的問題，並搭配智慧路口投影警示系統，交通號誌行人綠燈時，將會顯示綠色線燈，並同時提供汽車駕駛當心車輛的告示燈警示，運用科技輔助警示提升夜間及視線不良時段的行人辨識度，讓駕駛人可直觀察覺行人動態，藉此建構更安全的人本交通環境。

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她認為，對交通問題，新竹人要的很簡單，上下班不要塞那麼久、過馬路可以更安全。新竹市是科技城市，交通問題，也應該要有更進步的解法。接下來，莊競程會提出讓新竹交通更順、更安全的解方，一起為新竹的交通更好行。

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