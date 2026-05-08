巴拉圭總統貝尼亞：譴責中國對台軍演、干擾賴總統訪問友邦

巴拉圭總統貝尼亞譴責中華人民共和國脅迫台灣。（總統府提供）

總統賴清德偕同副總統蕭美琴在總統府與巴拉圭總統貝尼亞進行雙邊會晤。貝尼亞致詞時表示，台灣不僅是他個人非常敬重的地方，也以獨特的身分認同、文化價值及韌性著稱，因此再次訪問台灣別具意義。自1957年7月以來，將近69年的歲月中，兩國建立了真誠、忠實且不間斷的友誼基礎，邦誼歷經時間的考驗，如今再次齊聚一堂，依然秉持一貫以來互信互重的精神。

貝尼亞總統強調，巴拉圭政府一向堅定支持台灣參與國際多邊體系，是基於能充分反映現今全球真實動態的民主及公平原則。因此，巴拉圭嚴正呼籲國際社會承認台灣人民應享有的自決權利。將台灣排除在聯合國等重要平台或體系之外，不僅有失公義，更削弱該組織作為真正代表全球民主國家多邊組織的合法性。

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貝尼亞接著說，基於此立場，巴拉圭政府再次譴責中華人民共和國在台灣周邊的軍事演習，以及北京日益加劇的經濟施壓。尤其是，巴拉圭反對中國以經濟脅迫方式迫使取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問。並重申，台灣有權與其他國家自由往來，不應受到任何孤立台灣的不當干預。

在雙邊關係方面，貝尼亞總統指出，台巴戰略夥伴關係建立於結構性與長期性的合作架構，目標是強化產業能力、導入科技創新，及創造進入國際市場的永續條件。其中，雙邊貿易無疑是兩國合作關係的重要核心，尤其肉品產業非常關鍵，臺灣已穩居巴拉圭豬肉與牛肉的主要出口市場之一，也感謝賴總統稍早正式宣佈禽肉產品出口至台灣這個高標準市場，期盼雙邊貿易持續擴大並更加多元化。

貝尼亞說，台巴夥伴關係正朝向以創新與戰略投資為核心的合作模式邁進。在台灣及其產業界堅定支持下，巴拉圭致力推動國家工業發展、融入全球價值鏈，及強化科技與專業人才培育等關鍵領域，並已在多項具高度影響力的計畫中取得進展，如建置大規模AI發展所需的算力中心，以及興建納入數位園區計畫的台巴科技大學，象徵巴拉圭轉型為區域科技樞紐的重要一步，也有助於提升全國人民生活品質。

貝尼亞總統提到，此次國是訪問期間，雙方將簽署多項合作文件，包括「台巴刑事司法互助條約」，這將是巴拉圭與亞洲國家簽署的首項法律性質協議；「台巴資安合作瞭解備忘錄」旨在強化兩國資安韌性並培育該領域專業人才；以及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」等。

總統賴清德與來訪的巴拉圭總統貝尼亞進行雙邊會晤。（總統府提供）

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