安鼠之亂躍外媒！《BBC》指北市缺乏科學模型監測 曝國外這樣做

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長選戰將至，現任市長蔣萬安卻深陷「安鼠之亂」。《BBC》中文網近日深度報導，針對台北市近期因漢他病毒死亡個案引發的鼠患恐慌進行分析。報導指出，不同於香港、紐約等國際大城市，台北市目前仍缺乏「科學監測鼠患」的機制。報導也舉國際上「主動式監測」做法表示，相關舉措不僅能預警病毒變化，更能精準投放資源，而非僅靠大規模清消。

《BBC》報導分析 ，這波風波源於今年初大安區出現25年來首例漢他病毒死亡個案，隨後捷運車廂、動物園及夜市的鼠蹤影片在 Threads 等社群平台瘋傳，引發市民不安。儘管北市環保局強調已啟動全城大清消，但民調顯示仍有近5成市民認為鼠患嚴重。學者分析，網路傳播下形成的「後真相」現象，讓鼠患從公衛問題，上升為對蔣萬安治理能力的質疑。

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《BBC》採訪指出，台北市現行主要靠「1999」專線被動接收通報，而非主動監測。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈提到，台灣自2015年取消「全國滅鼠週」後，年度老鼠密度檢測隨之減少。公衛學者許惠悰也直言，被動監測成本雖低，但若民眾因失去信心而減少通報，市府將完全無法掌握實際的老鼠密度與分布。

對比國際經驗，報導列舉香港、新加坡與紐約的作法。香港早在2000年即設立「鼠患指數」，近年更引入熱能探測與AI技術監控；新加坡則定期對全島鼠洞進行兩月一次的監測周期；紐約市更設有「老鼠地圖」（Rat Index），將物業檢查結果轉化為數據地圖。這些「主動式監測」不僅能預警病毒變化，更能精準投放資源，而非僅靠大規模清消。

報導指出，目前台灣民間已有IT專才自製「見鼠地圖」，透過AI審核民眾上傳的鼠蹤紀錄，試圖填補官方科學統計的空缺，目前地圖已吸引5000人註冊。網名「wildcat」的地圖製作人向BBC中文表示，他本身擔任一間網絡公司的IT總監，成立地圖是因為在路上多次看到鼠蹤，加上社交媒體相關帖文非常多，令他覺得情況異常。

他表示，目前系統收到1000筆通報，當中有300宗通報被拒絕，包括涉及重複、過舊或故意搗亂。他也指出，有使用AI進行圖片審核過濾；也會以人工審核是否為舊照片濫用。

報導最後引述專家觀點，強調城市治理鼠患「防比滅更重要」。台北市面對高齡化建物與複雜的下水道系統，若不建立長期的科學監測機制，僅在選舉年進行約30年前「陳水扁式」的動員清消，恐難以根治問題。如何將垃圾與廚餘管理法制化，並導入智慧監測，將是台北能否擺脫「安鼠之亂」標籤的關鍵。

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