軍購之亂平息原因曝光！韓國瑜、盧秀燕力勸 鄭麗文終放手

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國防特別條例草案卡關多時，立法院會今日下午將趕在立法院長韓國瑜國會外交出訪前進行表決。藍營人士表示，原本鐵板一塊堅持黨版「3800億元+N」的國民黨主席鄭麗文，是在這兩天韓國瑜、台中市長盧秀燕力勸下，以及與民眾黨主席黃國昌的夜間深談後，才願意正視藍營內部意見分歧的政治現實，同意提高至7800億元，平息這段時間的軍購之亂。

行政院去年11月提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，直到今年3月6日才讓院版草案付委，但藍白又各自提出4000億元、「3800億元+N」等不到政院版三分之一的版本，國防部多次表達會影響戰力建構。

請繼續往下閱讀...

立法院原訂於4月9日召開國防特別條例的協商會議，適逢鄭麗文率團訪中，會見中共總書記習近平，國民黨團不但無代表出席，又要求延後協商日期。韓國瑜於4月15日、23日、27日，以及5月6日等共4度協商，仍未能就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜宣布依規定處理。由於草案已逾1個月協商冷凍期，最快今日立法院會就能處理。

鄭麗文昨天到台中拜會盧秀燕，對軍購案及年底選舉等重要議題交換意見。國民黨團總召傅崐萁昨晚與鄭麗文、黃國昌溝通，盼能將「眾太陽」的意見都納入，並努力達成大家共識的軍購版本，在今天院會通過。

國民黨立委徐巧芯表示，由於有約600億元已經編列在今年度國防常規預算，整體規模應該是達到8400億元。另外，藍白還有一項與台美合作專案有關的附帶決議，將列入明年度的預算。除了滿足建軍國防的需求，同時也能夠杜絕在野擔憂商購、委製中可能會出現的弊端。

對於近來軍購案黨內意見分歧，徐巧芯說，雖然在過程當中大家有不同的意見，但在過程中黨團成員真的沒有任何的紛爭、爭吵、分裂、放話，都沒有。國民黨講的是解決問題、保護台灣，而不是讓民進黨有見縫插針，或是任何看笑話的機會。

國民黨中執委、桃園市議員凌濤說，8400億的整體規模，正好介於他與徐巧芯主張的版本之間，也與韓國瑜、台北市長蔣萬安、盧秀燕所支持的方向一致。感謝各界共同努力，國民黨再次向台灣人民清楚表達：我們堅定支持中華民國國家安全與國防防衛能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法