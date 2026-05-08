推動南美洲智慧國家 台灣在巴拉圭投資「主權AI算力中心」

賴清德總統今日在總統府與來訪的巴拉圭總統貝尼亞進行雙邊會晤。 （總統府提供）

賴清德總統今日偕同蕭美琴副總統在總統府與來訪的巴拉圭總統貝尼亞進行雙邊會晤，並見證簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，盼兩國持續深化合作，並以「民主、和平、繁榮」作為連結世界的路徑，攜手為全球做出更多貢獻。

賴清德指出，台灣和巴拉圭擁有超過一甲子的邦誼，彌足珍貴。自貝尼亞總統上任後，就提出巴拉圭的外交架構，深獲國際肯定，也獲得相當好的成果。在此一外交架構下，台灣和巴拉圭不但共同守護民主自由的價值，也在智慧醫療、產業轉型、以及婦女賦權等各領域不斷開創合作的新篇章。

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特別是在經貿方面，他指出，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場，彼此的交流越來越熱絡。

賴總統也藉此機會宣布，經過兩國持續的努力，台灣將開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇。

賴清德表示，稍後將與貝尼亞總統共同見證兩國簽署各項協定及合作備忘錄，創下合作的新里程碑。包括簽署「台巴刑事司法互助條約」，強化打擊跨國犯罪的合作；簽署「台巴資安合作瞭解備忘錄」，共同建構抵禦網路駭客攻擊的能力；以及簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

總統說，這些合作領域都反映出台灣和巴拉圭共同面對的挑戰。尤其當前威權主義不斷擴張，兩國同屬「全球民主價值鏈」不可或缺的一員，更應持續加強合作、攜手前行。期待未來兩國以「民主、和平、繁榮」作為連結世界的路徑，一起為全球做出更多貢獻。

會晤結束後，簽署儀式開始。總統與貝尼亞總統見證法務部長鄭銘謙、數位發展部長林宜敬、外交部長林佳龍與巴拉圭外交部長拉米雷斯分別簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」以及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。

賴清德總統今日在總統府與來訪的巴拉圭總統貝尼亞見證簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。 （總統府提供）

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