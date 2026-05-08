「高雄捍衛隊」批柯志恩 柯競辦：幕後撰稿人露餡宛如「翻車現場」

柯志恩競辦發現「高雄捍衛隊」新聞稿「露餡」，幕後撰稿者是「大欣哥」。（國民黨提供）

「高雄捍衛隊」多位市議員及參選人，今（8）日批評柯志恩拿未經查證的說法抹黑華視、羞辱公視董事長胡元輝趕出議場，「造謠抹黑，還想對公廣伸黑手的柯志恩才是立委之恥！」；但遭柯志恩競辦發現，新聞稿直接「露餡」，幕後撰稿的原來是一位叫「大欣哥」的藏鏡人，宛如「翻車現場」。

柯志恩競辦指出，自封「高雄捍衛隊」的綠營小雞，今天發新聞稿批評國民黨高雄市長參選人柯志恩，卻鬧出天大笑話，直接在新聞稿上告訴媒體，這些罵人小雞，原來都只是掛名的「演員」，幕後撰稿的原來是一位叫「大欣哥」的藏鏡人，新聞稿開頭還把內部群組「怎麼分工、怎麼帶風向、誰負責去鋪排」的對話，全部「一字不漏」複製貼上，「這到底是在搞笑、還是自曝其短？」

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柯志恩競辦請問「高雄捍衛隊」成員，這位幕後指揮的「大欣哥」到底是何方神聖？是民進黨的中央廚房主廚？還是高雄地方的「藏鏡人」？

柯志恩競辦強調，柯志恩昨天針對華視經營不善、財務吃緊、公安疑慮的質詢，不僅長期關心且直指核心問題，且獲得許多辛勤、熱愛華視的基層同仁的支持、認同與共鳴，請問這位「大欣哥」及「高雄捍衛隊」到底對華視公共化的理解有多少？

國民黨市議員參選人黃韻涵也說，民進黨近期從黨部到黨團的抹黑新聞稿屢次翻車，回顧這段時間，從市府環保局預發抹黑柯志恩的新聞稿，被抓包才心虛秒收回，還有立委賴瑞隆的臉書小編，也把幕僚的內部建議內容直接公開發布在臉書上，貽笑大方。

黃韻涵大酸，這次歷史又再次重演，綠營小雞本來急著想蹭流量，結果連發稿基本功都沒有，等於直接承認這群自稱高雄捍衛隊的議員參選人，全都是人頭讀稿機，真正躲在幕後指導的藏鏡人，就是所謂的「大欣哥」！

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