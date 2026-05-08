李四川、鄭麗文前後出席活動 再度未同框

國民黨新北市長參選人李四川、國民黨主席鄭麗文今天前、後出席新北市中和區黨部小組長培訓暨授證活動，並未同框。（國民黨提供）

國民黨新北市長參選人李四川、國民黨主席鄭麗文今天出席新北市中和區黨部小組長培訓暨授證活動，但由於李四川先到，致詞結束離開後鄭麗文才出現，因此沒有同框。這也是繼4月30日的115年模範勞工表揚大會後，兩人再度出席同場活動但仍未同框。

據了解，根據今天的活動安排，李四川9時30分致詞至40分，而李晚到10分鐘，50多分離場；鄭麗文則是安排在10時致詞，但也遲到，所以兩人除了致詞時間相差20分鐘外，也因為都晚到，因此沒有「相遇」。

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鄭麗文致詞表示，新北市雖然長期由國民黨執政，新北市長侯友宜兩次市長選舉也都獲得新北市民高度支持，但「新北不是穩贏」，面對民進黨「公主親征」（指蘇巧慧）、來勢洶洶，國民黨不能有任何鬆懈，必須從現在開始顧好責任區、催出每一張票，讓國民黨新北市長參選人李四川高票當選、市議員全壘打過關。

鄭麗文指出，大家都說國民黨陸軍最厲害，但長達將近10年的在野，國民黨一直遭到國家機器追殺，黨產被沒收，基層組織與基層編制長期受到嚴重侵蝕，甚至荒廢。如今面對2026地方大選，以及緊接而來的2028全國大選，國民黨必須重新整隊、重新出發。

鄭麗文批評，民進黨的荒唐、腐敗、無能，正在掏空台灣民主基石、出賣台灣經濟成就、斷送國家安全，並把台灣推向戰爭危機。她向台下數百位小組長及基層幹部致上最高敬意，強調「我們寸步不讓，保衛台灣關鍵的這兩年。中國國民黨才是真正中流砥柱，人民的後盾。」

鄭麗文說，國民黨必須抱持「咱沒優勢，咱也沒贏面」的危機意識，戰戰兢兢、全力以赴。從現在到11月28日，雖然還有半年多，但時間一下就會過去，「放暑假大家出國玩回來，就剩下3個月，馬上就決戰了。」

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