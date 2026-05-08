藍白大打折提7800億軍購！她曝美方將解讀「台灣防衛決心倒退」

趙曉慧指出，對於中國，這消失的4700億，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮。（美聯社檔案照）

國防特別條例草案卡關多時，國民黨團與民眾黨團共提版本，總金額「號稱」匡列新台幣7800億元。作家趙曉慧指出，藍白為了避免被貼上「賣台」標籤，選擇了一個「打折但還能交待」的數字。她也表示，原先院版金額為1.25兆，被砍掉的4700億元，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮；美方則會解讀為「台灣防衛決心的倒退」，對國民黨的信任度會降到冰點，未來的軍售可能會附帶更多「政治監控」條件。

趙曉慧今日在臉書發文表示，對美國川普政府來說，原本的1.25兆軍購是台灣「展現防衛意志」，現在被砍掉4700億，美方會解讀為「台灣防衛決心的倒退」。她認為，國民黨主席鄭麗文6月訪美時，會拿這7800億元當作見面禮，宣稱她是「國民黨內能穩定台美關係的人」。但美國當然不傻，他們會看到消失的那 4700 億多半是「AI 戰力」和「自主生產」，這等於是「買了子彈，卻不准台灣建彈藥庫」。美國對國民黨的信任度會降到冰點，未來的軍售可能會附帶更多「政治監控」條件。

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趙曉慧指出，但對於中國，這消失的4700億，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮。北京會解讀，鄭麗文成功阻斷台灣建立「AI 戰力」與「非紅供應鏈」的機會。只要台灣無法建立自主修護與指管能力，台灣的國防就永遠只是「外掛模組」，隨時可以被切斷。

鄭麗文可以向北京證明，她有能力在台灣內部「軟性解除武裝」，這讓她在兩岸關係中穩坐「唯一對口」的寶座。這就是「出口轉內銷」，用削弱台灣的國防，換取北京對她在黨內地位的支持。

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