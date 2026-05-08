為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白大打折提7800億軍購！她曝美方將解讀「台灣防衛決心倒退」

    2026/05/08 16:02 即時新聞／綜合報導
    趙曉慧指出，對於中國，這消失的4700億，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮。（美聯社檔案照）

    趙曉慧指出，對於中國，這消失的4700億，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮。（美聯社檔案照）

    國防特別條例草案卡關多時，國民黨團與民眾黨團共提版本，總金額「號稱」匡列新台幣7800億元。作家趙曉慧指出，藍白為了避免被貼上「賣台」標籤，選擇了一個「打折但還能交待」的數字。她也表示，原先院版金額為1.25兆，被砍掉的4700億元，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮；美方則會解讀為「台灣防衛決心的倒退」，對國民黨的信任度會降到冰點，未來的軍售可能會附帶更多「政治監控」條件。

    趙曉慧今日在臉書發文表示，對美國川普政府來說，原本的1.25兆軍購是台灣「展現防衛意志」，現在被砍掉4700億，美方會解讀為「台灣防衛決心的倒退」。她認為，國民黨主席鄭麗文6月訪美時，會拿這7800億元當作見面禮，宣稱她是「國民黨內能穩定台美關係的人」。但美國當然不傻，他們會看到消失的那 4700 億多半是「AI 戰力」和「自主生產」，這等於是「買了子彈，卻不准台灣建彈藥庫」。美國對國民黨的信任度會降到冰點，未來的軍售可能會附帶更多「政治監控」條件。

    趙曉慧指出，但對於中國，這消失的4700億，正是送給北京最好的「鄭習會」回禮。北京會解讀，鄭麗文成功阻斷台灣建立「AI 戰力」與「非紅供應鏈」的機會。只要台灣無法建立自主修護與指管能力，台灣的國防就永遠只是「外掛模組」，隨時可以被切斷。

    鄭麗文可以向北京證明，她有能力在台灣內部「軟性解除武裝」，這讓她在兩岸關係中穩坐「唯一對口」的寶座。這就是「出口轉內銷」，用削弱台灣的國防，換取北京對她在黨內地位的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播