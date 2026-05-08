蔣萬安宣布大清消首站是中山區 周軒：打臉王鴻薇嗎？

國民黨立委王鴻薇（左）與台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市鼠患爭議持續延燒，昨天有民眾在中山區知名婚宴會館「大直典華」，直擊老鼠在桌椅間穿梭亂竄，驚恐影片瘋傳。市長蔣萬安今（8）日宣布，全市12個行政區大清消，首站就選在中山區。此舉引發政治工作者周軒強烈質疑，認為先前的「造謠說」已不攻自破，更直接打臉王鴻薇。

先前為了護航蔣萬安，立委王鴻薇曾公開批評民進黨在搞「造鼠計畫」與「自導自演」，並針對網友揚言送老鼠至服務處一事表示已構成騷擾，將全程蒐證告到底。然而，蔣萬安今日宣布清消從王鴻薇的選區「中山區」開始，讓周軒在Threads提出「5問」：不是說台北市有鼠患是「認知作戰」嗎？不是說台北市有鼠患是「南鼠北送」嗎？不是說台北市有鼠患是「造謠要法辦」嗎？不是嗆行政院跟環境部很大聲嗎？第一站選在王鴻薇的選區，打臉王鴻薇嗎？

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此外，針對國民黨北市議會黨團研擬透過修訂自治條例防堵「市政錯假訊息」，遏止包括「政治鼠輩」的惡意造謠言論，周軒也發文 反諷，「戒嚴傳統全新感受」，質疑蔣家的DNA果然深深地刻在台北市，以後講台北市有老鼠，可能要被台北市政府抓了。

網友分享，在大直典華突然有老鼠闖進會場。（擷取自chan_yu_chen/threads）

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