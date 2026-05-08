33億元誰買單？ 宜蘭鐵路高架案再成藍綠戰場

宜蘭鐵路高架案，國民黨議會黨團抨擊，中央對於33億元的地方補助經費，竟稱「另案協商」，開的根本是空白支票。（記者游明金攝）

宜蘭鐵路高架案，中央雖已核定，但地方應負多少配合款引起爭議。國民黨議會黨團抨擊，中央對於33億元的經費補助，竟然稱「另案協商」，開的根本是空白支票。民進黨議會黨團反擊，鐵路高架建設已獲中央核定，呼籲國民黨停止政治口水，民進黨縣長參選人林國漳已準備好承擔責任，爭取降低地方配合款負擔。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費501億元，全長15.84公里，預計消除9處平交道及4處陸橋，改善市區長期壅塞問題並帶動發展。行政院今年3月核定，但地方配合款卻出現爭議，縣府原須負擔105億元，行政院政務委員陳金德協商後降至57億元，帳面減少48億元，其中15億元屬自償性經費由中央代墊，未來再由縣府償還。

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依該協商，縣府可減輕33億元的配合款負擔，但行政院核定公文並未同意該筆用地與基地費用，僅以「視需求及輕重緩急另案協商」，使得這筆款項再添變數；鐵路高架預計116年5月開工，125年3月底通車，地方也擔心影響工程進行。

國民黨議會黨團包括副議長陳漢鍾、書記長林義剛、副書記長楊弘旻、議員林岳賢、黃琤婷、黃建勇等人，今召開記者會，抨擊關鍵的33億元經費竟被中央以「另案協商」帶過，宜蘭人等了33年，結果竟是空白支票，完全沒有誠意。

陳漢鍾說，鐵路高架是地方重要建設，陳金德原都已經談好補助，而今中央對其中33億元卻留下另案協商的模糊空間，難道是民進黨內有「茶壺裡風暴」，宜蘭人不接受空白支票，也不容許中央將宜蘭重要建設當作政治籌碼。

民進黨議會黨團展開反擊，呼籲國民黨停止政治口水；總召陳文昌說，宜蘭鐵路高架已獲得中央核定，這是宜蘭交通轉型關鍵契機，請國民黨不要再製造紛爭，宜蘭人希望的是趕快動工，至於33億元補助款，林國漳已準備好承接責任，持續與中央展開務實協商，爭取降低地方配合款負擔。

議員黃惠慈、吳宏謀指出，國民黨不要為了選舉誤導民眾，把中央已核定工程搞成政治口水，縣民希望的是趕快動工。

民進黨議會黨團反擊，鐵路高架建設已獲中央核定，呼籲國民黨停止政治口水。（記者游明金攝）

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