藍白擬砍本土國防產業預算 美前副國安顧問：台須建立國防工業基礎成有利爪豪豬

前美國副國家安全顧問博明。（記者方賓照攝）

立法院院會今（8）日下午即將表決國防特別條例草案，國民黨團與民眾黨團恐將聯手提案，將行政院所提8年期、上限匡列1.25兆元的國防特別預算大砍至僅剩7800億元，可能遭刪減的4700億元集中於委製、商購等項目，涵蓋建構非紅供應鏈、本土產能的本土國防產業，以及無人載具產業相關採購與投資。

對此，前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今天出席亞太堅韌研究基金會（CAPRI）論壇時直言，「台灣應該是一隻豪豬，但必須是一隻有著鋒利爪子和長手臂的豪豬」，並強調台灣必須在本地建立一個能夠快速迭代、創新、更新並調整科技的國防工業基礎，「而不是僅僅依賴未來幾年的大型武器採購」。

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博明曾任川普第一任期的副國安顧問，他今天中午出席亞太堅韌研究基金會（CAPRI）論壇時說，從烏克蘭與中東這兩場戰爭得出的一個關鍵教訓，是「所有這些新科技都有利於防守方。它不利於侵略者。它偏好防守方」。他指出，俄羅斯海軍有很大一部分被烏克蘭人「用綁著炸藥的遠端遙控水上摩托車」送進黑海海底；伊朗則以無人機、水上無人艇、水下無人艇與海岸防衛巡弋飛彈等不對稱武器，逼得美國海軍在過去10週內，僅有少數幾次敢穿越荷姆茲海峽，「這些東西並不貴」。博明強調，如果連兩個超級大國的海軍都能被牽制，這對台灣來說應該是個好消息。

不過博明話鋒一轉，直接點出這個「好消息」是有條件的，他說，前提是台灣必須真正花錢、採取行動，邀請烏克蘭及其他國家的專家來台，向他們展示如何建立製造這些無人機、飛彈及巡弋飛彈等武器的能力。博明甚至直言，當前真正稱得上「強權」的並不是美國，「實際上是烏克蘭」。他以強烈的數字對比說明：今年烏克蘭將製造1200萬架無人機，「而整個美國，包括商業和軍事用途，今年可能只生產30萬架」。

針對台灣現行國防採購的時程觀念，博明則直言，烏克蘭在戰場上每隔幾週就會改變他們的無人機技術與反無人機技術，但「台灣現在卻還在討論我們三年後要買什麼」。他強調，台灣必須有能力仿效烏克蘭擁有的生態系統，以便能迅速更新和調整這些技術，而不是僅僅依賴未來幾年的大型武器採購。

博明說，台灣必須從實力的地位出發來進行這件事，而實力的來源就是「在台灣建立一個國防工業基礎，能夠快速地迭代、創新、更新並調整這些技術」。他指出，台灣的防衛不能只依賴防禦性武器，「攻擊性打擊能力也是很重要的」。他以伊朗用飛彈和無人機攻擊阿拉伯國家為例，最終是以色列和美國的「攻擊性打擊」在擊退飛彈和無人機威脅上發揮了更大的作用，而不是僅僅依賴攔截器和防禦性武器。

「所以，台灣應該是一隻豪豬，但必須是一隻有著鋒利爪子和長手臂的豪豬」，博明強調，嚇阻的真正意義是「具備自我防衛的能力，以及展現出自我防衛的決心」，他並呼籲台灣應積極尋求烏克蘭、以色列等已證明具備建構分層防禦系統能力的國家協助。

他也透露，自己與台灣學生、記者、官員以及各黨派人士交流時觀察到，台灣社會有一種共識，雖然有時未公開表達，但大家意識到台灣必須更嚴肅地將自身國防掌握在自己手中，這樣才能從實力的地位出發與北京談判。

這場座談由美國國家亞洲研究局（NBR）會長威爾斯（Michael Wills）主持，與博明同台的另一位與談人，是前美國駐波蘭大使、現任維吉尼亞大學全球事務副教務長的穆爾（Stephen Mull）。穆爾在會中亦肯定，「台灣將其在晶片、半導體領域的實力發揮得非常出色」，並呼籲各國領導人運用創新與現代社會所有工具，發展靈活而連貫的國防政策，並與周邊及理念相近的國家建立相互交織的合作網絡。

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