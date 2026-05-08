中國食品展邀南投縣府組團參展 許淑華：時間太趕不會參加

南投縣長許淑華8日表示，縣府不會參加中國舉辦的「全球傳統食品與營養產品博覽會」。（記者張協昇攝）

中國將於6月舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」，並發函邀請南投縣長許淑華組團參展，以協助台灣農漁業和食品拓展中國市場。對此，南投縣長許淑華8日表示，對於任何國家、任何單位邀請參展若有助農產品行銷，縣府都非常樂意，但此次展覽時間太趕，縣府不會參展。

根據中國全球傳統食品與營養產品博覽會組織委員會向許淑華發出的信函，該展覽預計於2026年6月5日至7日在中國的廈門國際博覽中心登場，包含中國食品藥品企業質量安全促進會、中國商業聯合會等多家國家級行業協會與機構聯合主辦，內容並提到國共兩黨領導人會面後，十項措施明確提出將協助台灣農漁業和食品拓展中國市場。

請繼續往下閱讀...

據了解，對岸係透過陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍、以及兼任新北市陸軍官校校友會理事長的國民黨黃復興黃國定委員會副主委羅永恒，於5月6日拜訪南投縣政府農業處遞交邀請函，邀請南投縣長許淑華組團參展。

許淑華今表示，縣府對於各國家、各單位策展邀請，不論是今年到新加坡或到日本參展，因有助縣內農產品行銷，縣府都非常樂意，且抱持樂觀態度，但此次展出的時間是6月初，要籌劃邀請縣內相關單位參展，時間太過緊湊，所以同仁當時就予以婉拒，因此她不會率團參展，縣府也不會派員參展。

全球傳統食品與營養產品博覽會組織委員會向南投縣長許淑華發出邀請函。（記者陳政宇翻攝）

中國將6月於廈門舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」。（記者陳政宇翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法