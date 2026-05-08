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    首頁 > 政治

    台南國民黨參選人紫底看板引熱議 網：紅色+藍色？

    2026/05/08 16:24 即時新聞／綜合報導
    網友貼出疑問「為什麼國民黨在台南都用紫色當底色」，有網友神回「紅色+藍色=紫色」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    網友貼出疑問「為什麼國民黨在台南都用紫色當底色」，有網友神回「紅色+藍色=紫色」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    今年11月28日將舉行直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表及村里長的9合一選舉，有網友拍下台南市的國民黨候選人選舉看板，好奇「為什麼都要用紫色的？」，有人神回覆「紅色+藍色=紫色」，獲得1.3萬個愛心。

    每逢選舉廣告看板登場時，大眾總會驚呼「這是誰？」怎麼跟平時在新聞媒體上看見的人「長得有點不一樣」，因此有網友留言「可不可以修法候選人要使用6個月內的照片，不然根本都是詐騙選民，看到本人很多都認不出來」、「照片和本人差異實在太大」。

    網友對於「國民黨在台南」勤用紫色當底，想出很多創意想法，像是「紅到發紫」、「藍加紅啊，沒毛病」、「牠們只會紫（紙）上談兵」、「色環表的紅+藍=紫，真符合他們的色彩」、「紫色=藍色+紅色（基本比例調配法1:1）」、「藍+紅會變紫色，這個蠻誠實的」、「其實可以直接用紅色」。

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