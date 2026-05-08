竹縣藍營公告議員、鄉鎮市長黨內初選辦法 竹北獨立運作

國民黨新竹縣黨部今天公告，下週開始辦理議員和鄉鎮市長黨內初選辦法，但竹北市長選舉將另外獨立運作。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣黨部今天公告年底該黨縣議員暨鄉鎮市長選舉候選人提名登記辦法，但眾所矚目的竹北市長選舉獨立在外，並未納入辦理公告、領表登記以及初選作業。縣黨部書記長莊佶霖說，這是因為竹北市長選舉被列為國民黨和台灣民眾黨共推候選人的選區，至於2黨共同推舉人選的產生方式，則另由2黨協商工作小組協調辦理。

莊佶霖說，就國民黨而言，竹北市長候選人的產生，將經過3個階段，首先就是眼下請有意參選者審慎評估後，自行決定是否參選竹北市長，因為參選人在竹北市長和縣議員之間只能2選1，決定參選縣議員者，可以把握下週啟動的領表、登記作業辦理登記。

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決定參選竹北市長者如果出現競爭，就進入第2階段、啟動黨內協調機制，協調不下來，就會有第3階段的內參民調等各種大家合意共決的決定辦法，推出一個國民黨最強的候選人，再跟白營協調，藍白共推出最後的竹北市長候選人。這是依據2黨「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，經協商工作小組決議而來的。

其他12個鄉鎮長跟縣議員的領表時間，都在下週一（11日）、下週二（12日）2天，並於下週三（13日）起到下週五（15日）為止受理登記。只是縣議員領表、登記地點都在縣黨部，鄉鎮長的領表登記點，則在各自準備參選的選區區黨部辦理。

如果各選區有競爭且無法協調，縣黨部也規劃在6月27日將統一舉行黨員投票一較高下。

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