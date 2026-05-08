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    首頁 > 政治

    陳見賢臉書粉專封面照悄悄換 引發揣測年底仍將參選縣長

    2026/05/08 12:59 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢臉書粉絲專頁新換上的封面照片。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢臉書粉絲專頁新換上的封面照片。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢的臉書粉絲專頁封面相片無預警更換，slogan雖然依舊是「見證竹縣 賢接未來」，但已經拿下國民黨黨徽，換上整個新竹縣都市發展的樣貌，今天因此引發鄉親熱議，並引來其支持者歡呼，認為這是他在初選落敗，沉澱1個多月後的再出發，大家揣測陳見賢是否預告著他年底縣長選舉再見？！

    陳見賢受訪直言，初選落幕迄今，很多支持他的鄉親仍不斷勸進，要他不氣餒，畢竟他這幾年擔任副縣長，對新竹縣非常熟悉，對於未來的整體縣政發展也已有具體的規劃願景，支持者們甚至砲轟「對手勝之不武」，要他參選到底。

    他說，這些鄉親的期許他都放在心裡，所以他拿下了國民黨的黨徽，畢竟初選結果已經出爐，但他服務的心沒有改變，依舊持續關懷地方事務，了解鄉親的需求。對於各界與基層對他的關心與期待，也都非常感謝。所以用同樣的slogan立基在新竹縣上，持續為地方服務和努力。

    新竹縣副縣長陳見賢臉書粉絲專頁舊的封面照片。（擷取自陳見賢臉書）

    新竹縣副縣長陳見賢臉書粉絲專頁舊的封面照片。（擷取自陳見賢臉書）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）直言，初選以些微差距落敗，很多支持他的鄉親迄今仍勸進他選縣長、不要氣餒。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）直言，初選以些微差距落敗，很多支持他的鄉親迄今仍勸進他選縣長、不要氣餒。（記者黃美珠攝）

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