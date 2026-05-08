拋癌症防治政見 蘇巧慧將造行動篩檢站、基因檢測補助、病友車資補貼

蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，也拋出癌症防治平權的政見。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第五集由台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟分享蘇巧慧多年於癌症新藥、HPV疫苗等政策上的努力。蘇巧慧指出，她關心健康平權，如當選市長，將打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區、提供經濟弱勢家庭提供癌症基因檢測自付差額補助，並提供偏遠地區或經濟弱勢病友計程車定額補貼，讓需要高頻率往返醫院的化療、放射治療患者能接受完整療程。

蘇巧慧表示，2021年至今，她與台灣癌症基金會已成功合作推動「癌症新藥基金」、「國中男性公費接種HPV疫苗」，癌症新藥基金規模已達百億，首年上路便有1萬2千名病友受惠；2022年她促成公費HPV二價疫苗升級為九價疫苗，並於去年進一步將國中男性納入公費接種對象，首年編列4.7億元預算，18萬名學生受惠。

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蘇巧慧說，她如當選新北市長，將實踐「精準篩檢」、「精準治療」、「溫暖陪伴」等政策，以達癌症防治平權；她將打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區，包含引進行動電腦斷層醫療車，提高癌症篩檢的便利性，提升早期篩檢率，她也將提供經濟弱勢家庭提供癌症基因檢測自付差額補助，確保經濟不再是精準醫療的門檻；交通部分，她將提供偏遠地區或經濟弱勢病友計程車定額補貼，以便病友順利到院接受化療、放射治療等。

蔡麗娟表示，基金會在推動癌症新藥基金、國中男性公費接種HPV疫苗等政策倡議時，蘇巧慧總是細心了解病友困境，並找出問題癥結點，從立法角度思考問題所在，讓病友期待的改變得以發生；以癌症新藥基金為例，其他人大多是看見預算問題，但蘇巧慧把重點放在「加速讓病友使用到新藥」，有效減輕許多病友的經濟壓力，她深信蘇巧慧的專業及能力。

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