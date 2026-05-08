出席三重嘉天宮五府千歲安座 李四川：媽祖、王爺保佑當選

國民黨新北市長參選人李四川今（8）日參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。（記者黃子暘攝）

年底九合一選舉熱度持續加溫，國民黨新北市長參選人李四川今（8）日參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。嘉天宮祀奉媽祖、五府千歲，李四川表示，他自幼參拜媽祖、王爺，對二位神尊不陌生，祈求媽祖與五府千歲持續保佑三重地區人民平安賺大錢、保佑他與黨籍市議員及市議員參選人、里長當選。

李四川在嘉天宮先行祭拜後，接續進行開光、安座儀式，手捧五府千歲等多座神明神像安座，現場眾人也高呼「凍蒜」。李四川指出，感謝媽祖與五府千歲多年來保佑國泰民安、風調雨順，他自幼就拜媽祖、王爺，因此對2位神尊並不陌生，也相信在祂們的保佑下，不管是他、黨籍市議員及參選人、里長，在年底選舉一定會高票當選。

請繼續往下閱讀...

李四川也說，再過兩天就是母親節，在此祝福所有媽媽母親節快樂，也很感謝偉大母親們的辛勞。

國民黨新北市長參選人李四川今（8）日參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。（記者黃子暘攝）

李四川也獲贈「旺來」鳳梨與「好彩頭」白蘿蔔。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川今（8）日參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法