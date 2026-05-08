賴清德軍禮歡迎 巴拉圭總統貝尼亞：推動兩國戰略夥伴關係

總統賴清德8日在總統府前廣場，主持「軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞」，兩人於閱兵時相談甚歡。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統今天（8日）上午以隆重軍禮歡迎南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞，展現對兩國邦誼的重視。賴總統表示，台、巴建交近70年，攜手因應各項挑戰，也在各領域持續深化合作，累積豐碩成果。他相信透過貝尼亞這次來訪，台巴邦誼將更深厚緊密。貝尼亞也說，再度訪台，希望能為台、巴對話、合作以及具前瞻性的發展開啟全新契機，並繼續支持台灣及推動雙方戰略性、策略性夥伴關係。

南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞應我國政府邀請率團來台國是訪問。賴清德總統8日上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎，在鳴放21響禮炮及演奏兩國國歌後，兩國元首分別致詞。儘管現場飄起細雨，軍禮歡迎儀式仍順利完成。

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賴總統致詞時首先代表中華民國台灣政府及人民誠摯歡迎貝尼亞率團來訪，並表示這是貝尼亞第四度來訪，不僅展現對台灣的高度重視，更彰顯兩國邦誼的穩固與深厚。

賴總統也指出，台灣與巴拉圭是堅守民主、自由、人權價值的夥伴，兩國建交近70年來，除了秉持互助互信精神，攜手因應各項挑戰，也在教育、醫療、經貿等領域持續深化合作，累積豐碩的成果。

賴總統並特別感謝貝尼亞總統以及巴拉圭政府長期在國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣的國際參與。我們也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持，一起發光發熱，促進彼此以及全球的繁榮發展。

貝尼亞隨後致詞時也感謝台灣政府的隆重禮遇與熱情款待，他認為這場軍禮不僅展現外交上的的行禮如儀，更象徵著連結兩國相互尊重，以及台、巴堅定不移、持續深化及合作關係的堅定意志。

貝尼亞說，他這次再度訪台，希望能為台、巴對話、合作以及具前瞻性的發展開啟全新的契機。他強調巴拉圭高度重視這段情誼，並重申將於民主、自由、人權及法治等共同價值的基礎之上，繼續支持台灣及推動雙方戰略性、策略性夥伴關係。他也期待台、巴友誼長存，雙方豐碩的合作能持續造福兩國的人民。

總統賴清德8日在總統府前廣場，主持「軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞」。（記者叢昌瑾攝）

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