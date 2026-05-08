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    首頁 > 政治

    藍白軍購7800億大砍國防自主 綠委轟：讓中國更無所忌憚

    2026/05/08 12:52 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團書記長范雲（左）、幹事長莊瑞雄今天接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    立法院民進黨團書記長范雲（左）、幹事長莊瑞雄今天接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    立法院會最快今天表決國防特別條例草案，外傳藍白擬共提新台幣7800億元的草案版本。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，藍白拖延162天，聯手把軍購打了62折，剝奪台灣軍工產業、國防自主的發展機會，恐讓中國更無所忌憚。

    行政院版「國防特別條例草案」匡列預算金額為8年1.25兆元，立法院朝野黨團歷經四度協商仍無共識，今天預計在立法院會進行表決，藍白擋團確定將共提7800億元版本。

    對此，民進黨團總召蔡其昌今受訪時重申，1.25兆元是保護台灣、避免戰爭的100分版本，但若不能有100分版本，他會盡力拜託盡量接近1.25兆元，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。

    民進黨幹事長莊瑞雄則質疑，台灣面對中共的威脅，藍白前段時間把話講得漂亮，在動作上卻沒看到防衛台灣、國家的決心。莊呼籲，國防戰力的提升不該胡亂喊價，這次要建構整個防護網，不能只有買武器，還需要買眼睛、大腦，民眾也希望提升整體國防能量建置等情況，盼各黨展示保衛國家的意志。

    「藍白向中共表態，排除黨內親美派意見，親中派還是贏了！」吳思瑤則批評，鄭麗文、傅崐萁與黃國昌聯手，推翻國民黨團多數意見，也是打臉盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、趙少康、徐巧芯等「非我族類」。

    吳思瑤盤點，在軍購規模方面，藍白與政院版1.25兆相比，大砍了4700億，打62折的戰力，就是國家安全的破口。在軍購項目方面，藍白剔除台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機產業，剝奪台灣軍工產業、國防自主的發展機會，封殺台灣的防衛王牌，讓中國更無所忌憚。

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