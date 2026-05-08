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    首頁 > 政治

    前政院南服中心副執行長陳慧玲 涉詐領議員助理費案判緩刑

    2026/05/08 11:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，議員期間涉詐領助理費判緩刑。（記者劉禹慶攝）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，議員期間涉詐領助理費判緩刑。（記者劉禹慶攝）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員期間涉嫌詐領助理費案，澎湖地檢署依貪污治罪條例等提起公訴，經澎湖地方法院一審判決，陳慧玲等4人均獲判緩刑。辯護律師桂祥晟表示，感謝法官願審酌被告的犯案動機與犯後態度，給予緩刑寬典，讓被告有自新的機會。

    判決書指出，陳慧玲公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年；又公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起2年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時之義務勞務。扣案之犯罪所得645萬1234元沒收之。

    蔡碧財利用職務機會詐取財物罪，應執行有期徒刑1年10月，褫奪公權3年。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，判決確定之日起2年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時義務勞務。扣案之犯罪所得645萬餘元沒收之。

    許彩雲詐取財物罪，應執行有期徒刑1年6月，褫奪公權2年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，判決確定之日起2年內，接受法治教育課程4場次。

    陳慧瑄利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年，褫奪公權1年。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，判決確定之日起2年內，接受法治教育課程2場次。

    陳慧玲委託律師，為前社會處長桂祥晟。（桂祥晟提供）

    陳慧玲委託律師，為前社會處長桂祥晟。（桂祥晟提供）

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