徐錫祥遭否決仍代理檢察總長 藍營批賴政府把國會同意權當塑膠

立法院國民黨團書記長林沛祥（中）、副書記長翁曉玲（左）、立委羅智強（右）召開「假代理 真獨裁」檢察總長成為總統司法打手記者會。（記者廖振輝攝）

總統賴清德日前提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥擔任檢察總長，在立法院遭在野立委聯手封殺，但總統府7日卻發函，指派徐錫祥自8日起代理檢察總長，行使相關職權。對此，立法院國民黨團今（8日）召開記者會，要求總統府與行政院立即撤換人事安排、法務部比照過往慣例、總統府儘速提出新任檢察總長人選、民進黨停止將司法體系政治化，更直言「司法不該成為任何政黨的工具，檢察體系更不能成為政治權力的延伸部隊。」

黨團書記長林沛祥指出，問題不是徐的檢察官資歷，而是其濃厚的國安與政務背景，若一位帶有強烈國安背景的人選遭國會否決後，行政部門仍硬要代理檢察總長，檢察體系究竟是獨立把關者，還是變成總統身邊另一支可指揮運用的辦案部隊？尤其賄選案件最容易政治化，當檢察總長由一位遭國會否決的人擔任，這已不只是人事安排，而是政治布局，形同把國會同意權當作塑膠，也把整個檢察體系當成工具。

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黨團副書記長翁曉玲批評，賴清德慣用「代理」取代正式任命，不僅檢察總長如此，代理司法院長也由謝銘洋代理長達一年半，形同藐視國會、踐踏人事同意權，認為徐若有風骨，應在遭立法院認定不適任後婉拒代理職務；尤其年底將面臨選舉查賄工作，若代理檢察總長無法服眾、公正性受質疑，勢必影響司法公信力，因此要求賴清德收回成命，重新提出代理檢察總長人選。

「德不配位，才聽話；用人唯親，賴清德」。藍委羅智強表示，外界質疑的重點並非個人，原因只有一個，就是「聽話」，賴清德要的不是能服眾的人，而是聽話的人。賴上任後，已有多名在野黨立委遭起訴、黨部被搜索、黨工被約談羈押，卻看不到綠營相關案件被同等對待，如今又以代理方式繞過國會同意權，形同藐視國會、把司法當成政治工具，令人對司法公正與獨立更加憂心。

黨團提4大訴求，包含要求總統府與行政院立即撤換徐代理檢察總長人事安排；要求法務部比照過往慣例，由具資深、公正、基層辦案經驗，且沒有高度政治色彩的主任檢察官或資深檢察長代理；要求總統府儘速提出新任檢察總長人選，且新人選必須具備完整且受肯定的檢察實務資歷、沒有過度鮮明的政務或國安色彩，並能獲得社會與朝野基本信任；要求綠營停止將司法體系政治化。更嚴正呼籲賴政府，停止破壞憲政慣例、踐踏國會、讓人民對司法失去信心。

立法院國民黨團今召開記者會，要求總統府與行政院立即撤換人事安排、法務部比照過往慣例、總統府儘速提出新任檢察總長人選、民進黨停止將司法體系政治化。（記者廖振輝攝）

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