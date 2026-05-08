總統府指派徐錫祥代理檢察總長 藍委許宇甄：公然耍無賴

國民黨立委許宇甄。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗昨（7日）任期屆滿，總統府指派最高檢主任檢察官徐錫祥，今（8日）起代理檢察總長，行使相關職權。國民黨立委許宇甄痛批，徐錫祥先前遭立法院以61票不同意否決，這是國會依照憲政程序作出的決定。沒想到賴清德總統不但不檢討提名失敗的原因，反而火速指派徐錫祥代理檢察總長，這不是尊重制度，而是公然耍無賴；不是維持檢察體系運作，而是假代理、真任命，架空國會。

許宇甄指出，檢察總長不是一般行政職務，而是檢察體系最高領導者，依法須經總統提名、立法院同意。這項制度設計，就是為了防止最高檢察權淪為總統意志的延伸。如今賴清德總統在被國會否決後，仍讓同一人選以代理身分實質掌權，等於告訴人民：立法院同不同意都不重要，總統想用的人，最後照樣可以用。這種操作，就是把民主程序當成表演，完全藐視國會同意權。

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許宇甄表示，早在人事案審查期間，就有立委明確要求徐錫祥承諾，若人事案未獲國會通過，基於尊重民主制衡，應不接受代理檢察總長。但徐錫祥態度閃躲，始終不敢正面承諾。如今事實證明，這一切早有安排、早有劇本，一個是乩童，一個是桌頭，府院與被提名人早已準備好，用代理制度繞過國會監督。

許宇甄質疑，徐錫祥本身爭議重重，外界質疑其歷練不足、欠缺二審實務經驗，近年卻在政風、國安、法務部與最高檢之間快速升遷，「政檢兩棲」形象鮮明。檢察總長最重要的不是讓總統放心，而是要讓檢察官信服、讓人民信任。當一位被國會正式否決的人，靠總統一紙命令代理上任，未來他指揮查賄、偵辦國安案件、處理選舉爭議時，人民如何相信檢察權沒有配合政治意志？

許宇甄強調，賴清德總統必須面對朝小野大的政治現實。民主政治的真諦不是總統一意孤行，更不是提名失敗後改用代理硬闖，而是執政者必須溝通、協商、妥協，提出朝野都能接受、專業與中立都能服眾的人選。偌大的檢察體系不可能只有徐錫祥一個人能當檢察總長，賴總統若真心維護司法正義，就應立即停止代理操作，重新提出具公信力的人選。

許宇甄最後表示，從不補提名大法官、閣揆不副署法律案，立院三讀通過法案不執行，預算不依法編列，到如今被否決的人選照樣代理檢察總長，賴清德總統一次又一次挑戰憲政底線。5月19日，立法院即將推動彈劾，這不是政治鬥爭，而是護衛憲政秩序最後的防線。毀憲總統，應該被彈劾。期待民進黨內仍珍惜民主法治的有志之士，不要再為權力護航，一起響應護憲保台，阻止台灣的民主繼續墮落。

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