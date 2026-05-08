藍白匡列上限7800億 國防特別條例採購項目細節曝光

國民黨團總召傅崐萁指出，藍白共提國防特別條例草案版本，總金額匡列7800億元。（記者林欣漢攝）

國防特別條例草案卡關多時，立法院會今日將趕在立法院長韓國瑜國會外交出訪前進行表決，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元，明定採購項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈；以及美國政府在軍購特別條例施行後1年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統，以及反甲飛彈戰備存量補充案。

行政院去年11月提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，直到今年3月6日才讓院版草案付委，但藍白又各自提出4000億元、「3800億元+N」等不到政院版三分之一的版本，國防部多次表達會影響戰力建構。

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立法院原訂於4月9日召開國防特別條例的協商會議，適逢國民黨主席鄭麗文率團訪中，會見中共總書記習近平，國民黨團不但無代表出席，又要求延後協商日期。立法院長韓國瑜於4月15日、23日、27日，以及5月6日等共4度協商，仍未能就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識，韓國瑜宣布依規定處理。由於草案已逾1個月協商冷凍期，最快今日立法院會就能處理。

鄭麗文昨天到台中拜會台中市長盧秀燕，對軍購案及年底選舉等重要議題交換意見。國民黨團總召傅崐萁昨晚與鄭麗文、民眾黨主席黃國昌溝通，盼能將「眾太陽」的意見都納入，並努力達成大家共識的軍購版本，在今天院會通過。

傅崐萁今日表示，國民黨團依照美國的發價書以及國防部的專案報告，第一波軍購111億美金，有20億美元經已編入年度預算，90億美元編入特別預算，所以國民黨團所提的版本，第一期上限為3000億元。而國防部向立法院報告的第二波美國對台軍售，包括愛國者飛彈、地獄火飛彈及相關反無人機防空系統，國民黨團也願意全力支持，總金額是4800億元。

傅崐萁指出，藍白將共提版本，總金額匡列7800億元。台美相關的軍事合作，國民黨團也表達支持，藍白會用決議的方式，讓國防部將相關預算放入年度預算中，並每一年向立法院提報。

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