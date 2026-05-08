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    首頁 > 政治

    軍購有解！陳雪生笑「我今天入黨」 傅崐萁生日許願柯志恩成柯市長

    2026/05/08 11:48 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁今天生日，國民黨立委陳雪生簽名祝福。（記者劉宛琳攝）

    國民黨團總召傅崐萁今天生日，國民黨立委陳雪生簽名祝福。（記者劉宛琳攝）

    立法院會今天將處理國防特別條例草案，國民黨團、民眾黨團協調後決定共推7800億軍購。今天適逢國民黨團總召傅崐萁生日，國民黨團大會充滿歡樂的氣氛，上次揚言「你們再吵架我就退黨」的國民黨立委陳雪生，今天開玩笑說：「我今天入黨」，引發一陣笑聲。

    傅崐萁被問到有什麼生日願望，他說，希望大家都能同心合作，守護國防安全，大家不要再紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，「大家和樂融融好不好？」

    傅崐萁致詞時說，他的第一個願望是「希望可以成為戶長」，現在戶長還不是他，他回去跟花蓮縣長徐臻蔚商量看看，看戶長能不能改成他；第二個願望是，「希望柯志恩可以成為我們的柯市長！」還有參選台南市的謝龍介、屏東縣的蘇清泉、新竹縣的徐欣瑩、台中市的江啟臣、雲林縣的張嘉郡、宜蘭縣的吳宗憲及「金門坦克陳玉珍」。不過，講到第三個願望時，傅崐萁說，第三個願望最重要，「但我不告訴你」。

    國民黨總召傅崐萁今天生日，黨團為他慶生。（記者劉宛琳攝）

    國民黨總召傅崐萁今天生日，黨團為他慶生。（記者劉宛琳攝）

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