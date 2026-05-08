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    首頁 > 政治

    從5例到連兩年歸0 陳其邁揭密高雄「滅鼠戰」關鍵

    2026/05/08 11:22 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄市長陳其邁表示，高雄在漢他病毒防治上取得顯著成效，已連續兩年達成「零病例」紀錄。（記者黃佳琳攝）

    高雄市長陳其邁表示，高雄在漢他病毒防治上取得顯著成效，已連續兩年達成「零病例」紀錄。（記者黃佳琳攝）

    台北市爆發「安鼠之亂」引發民恐慌，高雄市長陳其邁表示，高雄在漢他病毒防治上取得顯著成效，已連續兩年達成「零病例」紀錄，並強調鼠患防治不僅是環境整潔問題，更是關鍵的公衛保衛戰，市府已由衛生局召開專家會議盤點策略，鎖定市場與餐廳等熱點，展開物理與化學並行的「阻斷傳播鏈」行動。

    陳其邁指出，2020年他上任市長前的那一年，高雄市漢他病毒總共累計5例，市府針對漢他病毒這類藉由老鼠傳播、雖不具人傳人特性但威脅性高的疾病，採取精準打擊策略，針對老鼠密度進行「物理與化學」雙重夾擊，除了在鼠跡出沒處設立鼠站、投藥外，環境清潔更是重中之重。

    陳其邁揭露高雄防治的「季節性關鍵」，除了平日的登革熱噴藥配合環境清修，市府特別鎖定老鼠與溝鼠繁殖最盛行的「春秋之際」，以及春節前夕，加強噴灑漂白水以降低病毒密度。

    陳其邁直言，公共場所如市場、餐廳、廚餘堆置處為重點區域，呼籲店家與社區共同配合防治外，並透過專家指導的科學防治與節氣清消並進，才能讓高雄市民遠離漢他病毒威脅，守住公衛優等生的成果。

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