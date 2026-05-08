藍白惡意卡軍購！ 網友發起百工百業挺軍購瘋蓋樓

許多網友在社群平台以「百工百業挺軍購」為題，力挺行政院版1.25兆軍購。示意圖。（資料照）

立法院日前四度協商軍購條例草案破局，因協商冷凍期屆滿，最快今日院會表決。許多網友在社群平台以「百工百業挺軍購」為題發文，力挺行政院版1.25兆軍購。

大罷免時期，網友在社群平台「Threads」發起「百工百業挺罷免」，如今軍購被國民黨、民眾黨惡意卡關，許多網友開始發起「百工百業挺軍購」的貼文串聯，力挺行政院版1.25兆軍購。

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網友們陸續PO文「我是三寶媽，退伍軍人、現役軍眷，我支持1.25兆軍購，和平是靠實力說話，我要用納稅錢換下一代的平安！」、「我是作家、日本和尚、喜劇演員、演歌歌手。我是台灣人，我挺行政院版1.25兆軍購。保家衛國，人人有責。」、「我是龍潭葉家豬肉攤老闆，絕對支持軍購護台，與其靠美日安保，不如強化自身力量，縱使軍力落後中國一大步，也不能放棄自己，台灣人民要有自己的國格。我雖然44歲，依然每天重訓、跳繩、公路車、拳擊，決不服輸年輕人的體力」、「我是化學兵志願役退伍，現為一名上班族。現在在中國的軍事威脅下，1.25 兆一毛錢都不能少！只有提升自己的軍備能力，才能避免戰爭。在疫情時，我們守護了台灣；在戰時，我們還會再守護一次。頭可斷 血可流 身不可辱，以馬革裹屍還葬耳！」

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