藍白共提7800億軍購案 張育萌：拖半年最後砍到六折

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）率全體立委8日召開「挺軍購 護台灣 嚴查弊 守荷包 」記者會，並宣布國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。（記者廖振輝攝）

立法院日前四度協商軍購條例草案破局，因協商冷凍期屆滿，最快今日院會表決。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，藍白確定共提軍購7800億，就在幫傅崐萁慶生的今天，拖了半年最後打六折，「精算」最後金額還是搞錯。

張育萌在臉書PO文表示，藍白達成共識了，共提軍購7800億版本。預計今天就表決，藍白把軍購分兩種，第一種是「已有美國發價書」的5項軍售，包括M109A7自走砲、海馬士、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，藍白給3000億，第二種是包括中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充等「一年內美國同意的項目」，藍白給4800億。

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張育萌指出，民眾黨的王安祥在記者會特別說，「這幾天我們一直在精算，因為很多金額在浮動」。經過民眾黨「精密的計算」，第一批軍售金額「下降」，所以寫的金額是3000億，民眾黨真的是文盲欸，講不聽，他們一直執著說M109A7自走砲，當時美國國務院「知會國會」是1375億，結果拿到發價書只要810億，到底要講幾次？「特別條例」寫的叫「金額上限」，也就是花費天花板。為什麼要訂上限？因為美方從「知會國會」、到「美方發價書」，再到「美國政府正式跟廠商議約」，金額都會不一樣。

張育萌續指，對台灣政府來說，就是貨到付款，所以訂完特別條例後，國防部才需要再送預算書給立法院審每項軍購的實際金額，M109A7自走砲從知會國會到發價書「降價」沒錯，但同時，海馬士也「漲價」400億。藍白假裝沒看到，今天剛好是傅崐萁生日，所以黨團會議除了討論軍購，還特別幫他慶生，誰準備生日帽和道具的呢？就是3年前罵傅崐萁像「病毒」的徐巧芯。

張育萌直言，國民黨立委們還幫傅崐萁準備巨大卡片，寫「超強總召」生日快樂。傅崐萁許願柯志恩可以當高雄市長、謝龍介可以當台南市長，有夠好笑，他們選不上不就你害的？軍購被你拖到現在，砍到只剩六折，柯志恩是要怎麼選？謝龍介也打包回家比較實際。

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